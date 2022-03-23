Ankapark harcamalarında yeni ayrıntılar ortaya çıktı: Vergisi bile...

23 Mart 2022 Çarşamba, 08:28

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde Melih Gökçek’in inşa ettirdiği Ankapark’ın maliyetine ilişkin yeni veriler ortaya çıkıyor. Parkın gümrük, harç ve vergi gideri toplamının 1 milyon 121 bin TL’yi geçtiği ortaya çıktı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine toplam 801 milyon dolar harcanarak inşa edilen ve “turist rekoru” kıracağı iddia edilen Ankapark, beklenilen ilgiyi göremeyince kapatıldı. Melih Gökçek’in “Çinliler ve Katarlılar istiyor” diyerek inşa ettirdiği tesisteki yalnızca hayvan heykelleri için 1,3 milyon dolar harcanmıştı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, “Şeffaf Belediyecilik” anlayışı kapsamında paylaştığı Ankapark maliyetleri arasında bulunan, “Gümrük Giderleri, Harç ve Vergiler” kaleminin büyüklüğü de dikkati çekti. Tesise yurtdışından alınan ürünler için yapıldığı öğrenilen harcamaların toplamı ise 1 milyon 121 bin 685 TL olarak açıklandı. ABB Fen İşleri Daire Başkanlığı bütçesinden yapılan bu harcamanın 2013-2014 döneminde gerçekleştirildiği bildirildi.

Öte yandan işletmecinin Ankapark’tan tahliyesinin ele alındığı davada gelecek duruşma 15 Haziran 2022’de görülecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimi, sahipsiz kalan tesiste hemen her gün hırsızlık olayları yaşandığını bildirdi.

BATIK PROJE İÇİN YAPILAN FAHİŞ HARCAMALAR



Atıl durumda kalan, ABB’nin devir için hukuki mücadeleyi sürdürdüğü batık proje için yapılan fahiş harcamalardan bazıları ise şöyle kaydedildi:

• Dinozor iskeletleri ve fosilleri: 694 bin dolar.

• Dinozor ve kamuflaj malzemeleri: 4,7 milyon dolar.

• Hareketli dinozor, yapay ağaç, bank ve gölgelikler: 2,5 milyon dolar.

• Plastik çiçek ve plastik ağaç: 1,8 milyon dolar.