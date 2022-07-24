Ankapark'ın kapıları yurttaşlara açıldı: Burası bir harabe!

24 Temmuz 2022 Pazar, 12:57

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde yapılan ve “turist rekoru kıracağı” iddia edilen Ankapark, üç yılın sonunda hurdalık haline geldi. Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan dava sonrası, Ankapark mahkeme kararı ile Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi.

Kararı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından duyurarak, "Ankapark'ın geleceğine Ankaralılar karar verecek" demişti. Yavaş'ın o paylaşımı sonrası Ankapark, yıllar sonra yeniden yurttaşlara kapılarını açtı.

ANKAPARK'I GEZEN YURTTAŞLARDAN TEPKİ

Başkentliler Ankapark'ın mevcut durumunu görmek amacıyla Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tarafından belirlenen güzergâhta ve ANFA Güvenlik ekipleri eşliğinde gerçekleştirilen otobüs turlarına katıldı. Ücretsiz ring seferleriyle Ankapark'ı gezen yurttaşlar, 'burada yolsuzluğun ötesinde bir şey var' diyerek çürümüş aletlere ve talan edilen milyonlarca metrekarelik alan için sert tepki gösterdi.

Hürriyet Ataman: Gördüğüm şeyler çok üzdü beni çok kötü olmuş, çok yıpranmış. Yazık buralara dökülen paralara… Onlara üzüldüm. Bir an evvel bakımı yapılarak açılmasını isterim. Bu hali çok kötü...

Barış Coşkun: Bu kadar dağınık, bu kadar kötü olduğunu bilmiyordum ama görünce bayağı şaşırdım. Her yer parçalanmış kötü durumda… 3 yıldır hiçbir şekilde girilmedi ve bu kadar parçalanması garip geldi. Belli ki hırsızlar girmiş ve her yeri parçalamışlar. Aslında kocaman yeşillik bir park olabilir. Buranın kesinlikle yıkılmasını istiyorum yani çok gereksiz bir yer, güzel bir yeşil alan olabilir.

"BURADA BİR İHANET VAR"

Emre Baştuğ: Büyük bir eksiklik bekliyordum ama bu kadar harabe beklemiyordum. Benim bildiğim 4 kere açılış yapıldı. O dönemde 3'te 1'inin açıldığını, diğer taraflarının kapalı olduğunu biliyordum. Fakat diğer tarafların bu derece harabe olduğunu bilmiyordum. Mesela bugün beni şok eden şeylerden biri 18 Temmuz'a kadar güvenlik dahil girememesi… Bu derece hırsızlık, trafonun içinin boşaltılması, çalınmış olması çok acı. Bunların adı rezillik… Her karış toprak vatansa burası da bir vatan toprağıysa burada bir ihanet var. Yolsuzluğun ötesinde bir şey gördüğüm. Düşünmeden yapılan işi görüyorsunuz.

Ahmet Soyer: Bu imkânı bizlere sundukları için teşekkür ediyorum. Perişan vaziyeti, çok üzüldüm. Burası eski Atatürk Orman Çiftliği arazisi, burada dev dev ağaçlar vardı. Buranın yine yeşil alan olmasını isterim. Burası sonuçta bize Atatürk'ten miras bir alan… Neden bu dinozorlar, biz dinozor ülkesi değiliz ki, nereden çıktı bu dinozorlar?

Ahmet Aslan: Gerçekten rezil bir durumda yapılan harcamaya göre… O maliyetle neler neler yapılabilirdi? İnanılmaz bir hırsızlık… Bana göre eşe dosta para aktarmak için yapılmış bir proje bu. Umarım kültür sanat merkezi, uluslararası festivallerin yapılabileceği kültür sanat alanı olarak tahsis edilir.

Büyükşehir Belediyesi, cumartesi ve pazar günleri 11.00-16.00 saatleri arasında ücretsiz ring seferleri düzenlemeye devam edecek. Başkentliler ayrıca ANKAPARK alanının nasıl değerlendirilmesini istediklerini ‘forms.ankara.bel.tr/ankapark' adresi üzerinden anket öneri formunu doldurarak karar verecek.