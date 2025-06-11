Ankara Barosu'ndan 'protesto hakkı' konferansı

Ankara Barosu'nun düzenlediği "Protesto Hakkı Konferansı", 21-22 Haziran'da Ankara Barosu Eğitim Merkezi Av. Rahmi Mağat Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. 21 Haziran saat 9.00'da başlayacak konferansın açılış konuşmalarını Ankara Barosu Av. Mustafa Köroğlu ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Av. Ramiz Erinç Sağkan yapacak. İlk oturumda "protestonun evrimi" masaya yatırılacak. Oturumda İzmir Barosu'ndan Av. Kasım Akbaş konuşacak. Daha sonra Emek Partisi 28. Dönem Gaziantep milletvekili Sevda Karaca, protestonun işçi mücadelerinde yasal sınırları anlatacak. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Temsilcisi Gülsüm Kav protestonun uygulanabilir kılınması ve idarenin eşitsiz yaklaşımı üzerine konuşacak. Yemek arasından sonra ikinci oturuma geçilecek. "Meydanlar kimin?" temalı Diyarbakır Barosu Genel Sekreteti Av. Erhan Demir'in konuşacağı ikinci oturumun programı ise şöyle:

. Diyarbakır İlindeki Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Kolluğun ve Yargı Makamlarının Yaklaşımı

Av. Şerif Özgür URFA-İstanbul Barosu, Adalet için Hukukçular Üyesi





.İstanbul İlindeki Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Kolluğun ve Yargı Makamlanının Yaklaşımı

Av. Murat YILMAZ - Ankara Barosu, Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı





. Ankara İlindeki Toplantı ve Gösteri Yürüyüşlerine Kolluğun ve Yargı Makamlarının Yaklaşımı

Çağdaş Hukukçular Derneği Genel Başkanı Av. Murat Yılmaz





3. OTURUMUN PROGRAMI

Doç. Dr. Av. Dilşad Çiğdem SEVER Ankara Barosu, Ankara Üniversitesi

. 2911 Sayılı Kanunun Anayasaya Uygunluğu





Av. Senem DOĞANOĞLU- Ankara Barosu

. AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararları Doğrultusunda 2911 Sayılı Kanunu Tartışmak





Av. Mert EKİNCİ-Ankara Barosu, Toplumsal Hukuk Üyesi

. Yargıtay, İstinaf ve Yerel Mahkeme Kararları Doğrultusunda 2911 Sayılı Kanunu Tartışmak





22 HAZİRAN PROGRAMI:

. PROTESTO HAKKININ KULLANIMINDA HAK SAVUNUCULUĞU





Av. Ayşen Akçay Sanem- Ankara Barosu

. İfade, Düşünce, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkını Kullanan Kişilere TODAM'ın Desteği





Av. Ebru BEŞE - Ankara Barosu

. Protesto Hakkını Kullananlara Sunulan Hukuki Desteğin Çerçevesi





Dr. Öğr. Üyesi Av. Pınar Yaşar Şatıroğlu - Ankara Barosu

. Yeni Nesil Protestolar, Barış Hakkı Kapsamında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri





Av. Sibel Suiçmez -28. Dönem CHP Trabzon Milletvekili

. Yeni Nesil Protestolar Karşısında Hükümetlerin Tepkileri





Hikmet Tabiyeci - Sanatçı

. Boykot Nedir? Nasıl Etkili Olur?





. PROTESTONUN İKİ YÜZÜ

Av. Hülya Gülbahar - İstanbul Barosu, EŞİK Yürütme Kurulu Üyesi

. İfade Özgürlüğünü Kullanan Kadınların, Kadın Olmaları Nedeniyle Maruz Kaldıkları Şiddet ve Şiddet Biçimleri





Av. Mehmet Baran SELANİK - İzmir Barosu

. LGBTI+ların İfade ve Düşünce Özgürlüğünün Önündeki Engeller, Ayımcılık Yasağı





Mustafa Kemal Erdemol-Gazeteci, Yazar

. Filistin Eylemlerine Siyasal İktidarın Yaklaşım