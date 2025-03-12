Ankara Barosu’ndan ‘Gölgedeki Güç: Yasalaşmadan Uygulanan Etki Ajanlığı’ paneli

Ankara Barosu, bugün “Gölgedeki Güç: Yasalaşmadan Uygulanan Etki Ajanlığı” paneli gerçekleştirdi.

Ankara Barosu’ndan ‘Gölgedeki Güç: Yasalaşmadan Uygulanan Etki Ajanlığı’ paneli
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ANKARA / Cumhuriyet
Yayınlanma: 12.03.2025 - 15:42

Ankara Barosu, bugün “Gölgedeki Güç: Yasalaşmadan Uygulanan Etki Ajanlığı” paneli gerçekleştirdi. Moderatörlüğünü Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi Başkan Yardımcısı Av. Fatih Gökçe’nin üstlendiği panel, İnsan Hakları Merkezi’nde yapıldı. İnsan Hakları Merkezi’nden Av. Fikret İlkiz, Ufuk Üniversitesi’nden Arş. Gör. Kardelen Kamiloğlu ve Gazeteci Gökçer Tahincioğlu etkinlikte konuşmacı olarak yer aldı. 


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