Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki yapılar için milyonlarca liralık harcama yapılırken, programa Konya’daki güneş enerji sistemi de girdi: Köşk ve saraylara yatırım!

İktidar yatırım programını Resmi Gazete’de yayınladı. 2026 Yılı Kamu Yatırım Programı kapsamındaki 1 trilyon 920,8 milyar TL’lik yatırım ödeneğinden en yüksek pay yüzde 26.5 ile ulaştırma-haberleşme sektörü yatırımlarına ayrıldı. Bu sektör için 508.1 milyar lira yatırım yapılacak. Madencilik sektörü için 344.7 milyar lira, eğitim sektörü için de 252.5 milyar lira yatırım gerçekleştirilecek.

CUMHURBAŞKANLIĞI’NA 2.9 MİLYAR

Programa göre Cumhurbaşkanlığı’nın 2026 yılı yatırım programı 2.9 milyar lira oldu. Devam edenlerle birlikte toplam proje tutarları ise 4.6 milyar lira.

DEVAM EDEN PROJELER

Cumhurbaşkanlığı’nın önceki yıllarda başlayıp halen eden projelerinin toplam tutarı 2.1 milyar lira. Şimdiye kadar bu projelere 801.5 milyon lira harcama yapıldı. Bu yıl da 388 milyon lira daha harcama gerçekleştirilecek. Bitlis’teki Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri için etüt, proje, müşavirlik, makine-teçhisat, sosyal tesis gibi alanlarda 2020 yılında başlatılan projenin tutarı 744.2 milyon liraydı. Şimdiye kadar 577.2 milyon lira harcama yaıldı. Bu yıl da 50 milyon lira harcama gerçekleştirilecek. Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki yapılar için 2022 yılında bakım onarım, çevre düzenlemesi, inşaat bakım onarımı projesi başlatılmıştı. Toplam tutarı 1.3 milyar lira olan proje kapsamında 2025 sonuna kadar 224.3 milyon lira harcama yapıldı. Bu yıl da 338 milyon lira daha harcanacak.

YENİ PROJELER

Cumhurbaşkanlığı’nın yeni projelerinin toplam tutarı 2.5 milyar lira olarak belirlendi. Bu kapsamda Ankara, Bitlis, İstanbul ve Muğla’daki yapıların alet ve cihazlar, bakım onarım gibi muhtelif işleri için bu yıl 1.5 milyar lira kaynak ayrıldı. Yine bu yapılardaki bilgi sistemleri için bu yıl 157.5 milyon lira harcama gerçekleştirilecek. Yeni alınacak toplam 20 taşıt içinde 42.5 milyon lira ayrıldı.

GÜNEŞ ENERJİ SİSTEMİ

Cumhurbaşkanlığı’nın yatırım programına bu yıl yeni alınan proje ise dikkat çekti. Bu kapsamda Konya’da 30 MW kurulu güce sahip güneş enerji sistemleri kurulacak. Proje 2028 yılında tamamlanacak. Projenin tutarı 815 milyon lira. Bu yıl 800 milyon lira harcama gerçekleştirilecek.