Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş’tan yağış uyarısı: 'Vatandaşlarımızın olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Bugün Ankara genelinde aralıklarla yağış beklenmektedir. Kent merkezinde yağışların yerel olarak orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması öngörülmektedir. Dış ilçelerde ise özellikle Haymana ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri beklenmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir. Vatandaşlarımızın da olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını rica ediyorum" dedi.

"EKİPLERİMİZ TEYAKKUZ HALİNDEDİR"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından, Ankara'nın hava durumuna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sevgili Ankaralılar, son değerlendirmelere göre bugün Ankara genelinde aralıklarla yağış beklenmektedir. Kent merkezinde yağışların yerel olarak orta kuvvette, yer yer kuvvetli olması öngörülmektedir. Dış ilçelerde ise özellikle Haymana ve çevresinde yerel kuvvetli sağanak geçişleri beklenmektedir. Ekiplerimiz teyakkuz halindedir" ifadelerini kullandı.