Ankara Büyükşehir Belediyesi duyurdu: CNG fiyatı indirilmezse...

03 Ocak 2023 Salı, 14:07

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sıkıştırılmış doğalgaz (CNG) fiyatlarında kaydedilen büyük artış sonrası oluşan mali tabloyu paylaşıp, olası toplu ulaşım zammına ilişkin açıklama yaptı. "Başka çaremiz kalmadı" denilerek yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"EGO Genel Müdürlüğü otobüslerinde kullanılan 1 metreküp CNG fiyatı 2019 yılının Nisan ayında 1,67 TL iken günümüzde 20.77 TL’ye yükselmiştir.

EGO Genel Müdürlüğünün 2022 yılı Kasım ayı giderleri şu şekildedir:

- Doğal Gaz: 140.5 Milyon TL

- Elektrik: 65.7 Milyon TL

- Personel: 111.2 Milyon TL

- Mazot: 26,5 Milyon TL

- Bakım ve Onarım: 30 Milyon TL

- ÖHA ve ÖTA Destekleri: 8 Milyon TL

Kasım ayı toplam gider: 382 milyon TL

Kasım ayı toplam bilet geliri: 120 milyon TL

Aylık zarar 262 milyon TL'dir.

Bu durum sürdürülebilir değildir. Her ay oluşan bu devasa zarar yine Ankara halkının parasıyla kapatılmaktadır. EGO, 1863 adet otobüsle hizmet vermektedir ve bunun yüzde 84’ü CNG’lidir. CNG fiyatı indirilmediği ya da vergilerle ilgili yeni bir düzenleme gelmediği takdirde biniş ücretlerinde fiyat artışı kaçınılmaz olacaktır."