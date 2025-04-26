Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden çiftçiye destek: 1 milyonun üzerinde erkenci sebze fidesi dağıtıldı

Yayınlanma: 26.04.2025 - 11:54

Güncelleme: 26.04.2025 - 11:54

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ANFA Sera Beypazarı’nda yetiştirilen erkenci sebze fidelerini üreticilerle buluşturdu. Güdül, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde 357 üreticiye toplam 1 milyon 90 bin 650 tane domates ve biber fidesi yüzde 50 hibeyle dağıtıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi teşvik etmek ve çiftçilerin maliyet yükünü azaltmak amacıyla tarımsal destek programlarına devam ediyor. ABB Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında yüzde 50’si hibe olmak üzere erkenci domates ve biber fideleri Güdül, Nallıhan, Beypazarı ve Ayaş ilçelerinde çiftçilere dağıtıldı.

1 MİLYONUN ÜZERİNDE FİDE DAĞITILDI

ANFA Sera Beypazarı’nda yetiştirilen toplam 1 milyon 90 bin 950 adet fide, 357 çiftçiye ulaştırıldı. Dağıtım, Ankara’nın tarımsal potansiyeli yüksek ilçeleri olan Ayaş, Güdül, Beypazarı ve Nallıhan’da gerçekleştirildi.

Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 2025 yılı kırsal destek programında mayıs ayı içinde de 25 ilçede fide dağıtımına devam edecek.

Erkenci sebze fidesi dağıtım alanını ziyaret eden Ayaş Belediye Başkanı İzzet Demircioğlu, “Üretmeden hiçbir şey olmuyor. Çiftçimiz de bunun farkında ve çok da memnunlar bu destekten dolayı. Yıllardır yapılmayan bir hizmetti. Mansur Başkan ile beraber başladı. Çok memnuniyet yaratan bir hizmet” dedi.

Erkenci fidelerini alan üreticilerden bazıları ise Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, şu sözlerle teşekkür etti:

-Nesrin Ertekin: “Gayet güzel bir destek. Çok memnunuz. Bütçemize çok büyük bir katkısı var. Dışarıdan aldığımız ürünlerde fazla verim yok.”

-Hamza Yüksel: “Destekler çok güzel. Ben üreticiyim, benim için faydası çok büyük bu desteklerin. Dışarıdan almaya kalksam en kötü şartlarda 10 liraya alacağım. Destek sayesinde yarı fiyatına alıyorum. Hiç vakit kaybetmeden yetiştirmeye başlayacağım. Benim geçim kaynağım bu. Emeği geçelere teşekkür ederim.”

-Yusuf Öztürk: “Fidenin tanesi 10-15 lira. Mansur Başkan’ımdan Allah razı olsun. Kendisinden çok memnunuz. Verdiği sözleri tutuyor. Çok teşekkür ederiz.”