Ankara Büyükşehir Belediyesinden çölyak hastalarına özel Glütensiz Kafe

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası, çölyak hastaları ve gıda intoleransı olan Başkentlilerin glütensiz gıdaya erişimini kolaylaştırmak amacıyla Bahçelievler semtinde bulunan Gökkuşağı Kamu Pazarı içerisinde Glütensiz Kafe’yi hizmete açtı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın "Dünya Çölyak Günü"nde düzenlenen kahvaltıda kendisine iletilen talepler üzerine sürede hizmete açılan Glütensiz Kafe'den başta çölyak hastası ve glüten intoleransı olanlar olmak üzere tüm Başkentliler faydalanabilecek.

Kafede üretim yelpazesine yeni katılan karabuğday unlu glütensiz ekmeğin yanı sıra, ekmek, simit, kurabiye, glütensiz un, üretici kooperatiflerinin keçiboynuzu unu, ezme çeşitleri, yaş pasta, baklava, börek, kakaolu çerez, kahvaltılık gevrek, poğaça gibi 25 çeşit ürün bulunuyor.

"GLÜTENSİZ KAFE’MİZİ HİZMETE AÇMANIN GURURUNU YAŞIYORUZ"

Glütensiz Kafe’nin açılışını Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Ulaş Altun ile birlikte gerçekleştiren Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdür Yardımcısı Şahin Top, "Hacıkadın Mesire Alanı’nda düzenlediğimiz Dünya Çölyak Günü Farkındalık Etkinliği’nde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş çölyak hastaları için glütensiz kafe sözü vermişti. Ankara Halk Ekmek Fabrikası olarak biz de Başkanımızın verdiği sözü en kısa sürede yerine getirerek, Gökkuşağı Kamu Satış Pazarı’nda Glütensiz Kafe’mizi hizmete açmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.

"BURADAKİ İNSANLARIN MUTLULUĞUNU GÖREBİLİYORSUNUZ"

Açılışa katılan çölyak hastası vatandaşlar ise taleplerinin hemen çözüme kavuşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ankara Çölyak Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, "Bizim için tarihi bir gün. Bu kafe sayesinde glütensiz beslenen çölyak hastaları kaliteli, güvenli ve uygun fiyatlı ürünlere ulaşma fırsatını buldu. Başkanımız Mansur Yavaş’a ve tüm çalışanlara çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Çölyak Dernek Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar ise teşebbüsü sevinçle karşıladıklarını belirterek, Ankara’daki 24 bin çölyak hastasının glütensiz gıdaya çok fazla ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Kafenin açılış töreninin ardından katılımcılara, çölyak hastalarına özel üretilen aşure dağıtıldı.