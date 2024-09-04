Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden okul kıyafeti ve kırtasiye desteği

Yayınlanma: 04.09.2024 - 12:55

Güncelleme: 04.09.2024 - 13:01

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal yardım alan ailelerin ilkokula başlayan çocukları için bu yıl okul kıyafeti desteğinde bulunmaya başladı. İlk defa gerçekleştirilen destek ödemesinden 10 bin 166 öğrenci yararlandı. 119 bin 428 öğrenciye de kırtasiye desteğinin sağlandığını açıklayan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz." ifadesini kullandı.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, eğitimde fırsat eşitliği sağlamak amacıyla 2024-2025 eğitim ve öğretim yılına özel yeni bir destek projesini hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesinden sosyal destek alan ailelerin okula giden çocukları için her yıl yapılan kırtasiye desteğinin yanına bu yıl, ilkokula başlayacak çocuklar için okul kıyafeti desteği de eklendi.

10 MİLYON 166 TL GİYSİ, 108 412 BİN TL KIRTASİYE DESTEĞİ

Tüm Türkiye’ye örnek olacak proje kapsamında, sosyal destek alan 10 bin ailenin ilkokula başlayacak 10 bin 166 çocuğu için sadece okul kıyafeti alımlarında kullanılmak üzere 1000 TL’lik destek ödemesi ailelerin Başkent Kartlarına yatırıldı. Toplamda 10 milyon 166 bin TL giysi ödemesi yapılırken, ayrıca 101 bin 40 ailenin ilkokul ve ortaokul düzeyindeki 119 bin 428 çocuğu için de 108 milyon 412 bin 750 TL kırtasiye desteği ödemesi gerçekleştirildi.

YAVAŞ: ÇOCUKLARIMIZIN EĞİTİM YOLCULUĞUNA OMUZ VERİYORUZ

Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına sayılı günler kala sosyal yardım alan ailelerin Başkent Kartlarına yapılan destek ödemesiyle ilgili sosyal medya hesaplarından açıklamada bulunan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş şu ifadeleri kullandı:

"Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak için 2024-2025 eğitim yılına özel destek paketimizi hayata geçirdik. Türkiye’de ilk defa gerçekleştirilen destekler kapsamında; 10 bin 166 öğrencimize toplamda 10 milyon 166 bin TL’lik giysi desteği ve 119 bin 428 öğrencimize toplamda 108 milyon 412 bin 750 TL’lik kırtasiye desteği olmak üzere toplamda 118 milyon 578 bin 750 TL destek sağladık. Çocuklarımızın eğitim yolculuğuna omuz veriyoruz."

''HEM ESNAFIMIZ FAYDALANIYOR HEM DE AİLELERİMİZİN YANINDA OLUYORUZ''

Hayata geçirilen okul kıyafeti desteği projesi ve her yıl gerçekleştirilen kırtasiye desteği hakkında bilgi veren Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Önder Yanmaz, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımıza yönelik eğitim yardımlarımızı başlatıyoruz. Belediyemizden sosyal destek alan ailelerimizin Başkent Kartlarına, ilkokul ve ortaokul çocuklarımız için 1000 TL ve 750 TL kırtasiye desteklerini yatırdık. Bu yıl Türkiye’de ilk defa ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik kıyafet desteği hizmetimiz olacak. Onların ücretlerini de kartlara yatırdık. Hizmetten hem esnafımız faydalanıyor hem de sosyal yardımlardan faydalanan ailelerimizin yanında oluyoruz." dedi.

Kırtasiye desteğiyle ilgili konuşan Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman ise, "Son üç senedir bu uygulamayı yapılıyor. Bu sene limitleri yükselterek 180 bin öğrenciye eğitim öğretim harçlığı yatırdılar. Biz de Kırtasiyeciler Odası olarak sadece bizim oda üyelerimizde geçen Başkent Kart uygulamasını getirdik. Bu da Türkiye’de bir ilktir. Sadece kırtasiyelerde geçen bir sistemimiz var. Ankara’da yaklaşık 2 bin 500 üye esnafımız yararlanacak. Bu da esnafımıza can suyu olacak" ifadelerini kullandı.

ESNAFTAN ABB'YE TEŞEKKÜR

Kırtasiye ve giysi desteği ödemelerinin ardından satışlarında artış olduğunu dile getiren esnaf ise memnuniyetini şu sözlerle dile getirdi:

İlhan Kaya: "Mansur Başkan sayesinde ayakta duruyoruz. Çok güzel bir uygulama hem vatandaşa hem esnafa bu uygulamanın faydası var. Allah bin kere razı olsun. Bir dua her şeye yeter."

Hasan Karaman: "Başkent Kart’tan çok memnunuz. Daha önce bu şekilde sirkülasyon olmuyordu, ürün satışımız yükseldi. Bazı ürünlere ulaşamayan çocuklar ürünlere ulaşma imkânı buldu. Kişi istediği yerden alışveriş yapabiliyor, istediğini seçebiliyor. Hem esnaf için hem halk için iyi oluyor."