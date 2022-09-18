Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Selda Bağcan ve Ankaralı Yasin konseri
Ankara Büyükşehir Belediyesi, ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ ile Başkent’in dört bir yanında ünlü sanatçı ve müzik gruplarını Ankaralılar ile buluşturuyor. Konserler kapsamında bu hafta Mamak’ta Selda Bağcan, Çamlıdere’de ise Ankaralı Yasin sevenleriyle bir araya geldi.
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yaz şenlikleri ve konserlerine aralıksız devam ediyor. ‘Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ kapsamında bu hafta Mamak’ta ünlü sanatçı Selda Bağcan, Çamlıdere’de ise Ankaralı Yasin sahne aldı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Mamak NATO Yolu Caddesi’nde Selda Bağcan konseri düzenlendi. Her yaştan Başkentlinin yoğun ilgi gösterdiği konserde, sanat hayatında 50. yılını doldurduğunu belirten Selda Bağcan, “Güzel ve coşkulu bir konserdi. Ankara’da çok konser olur, bu kadar coşku beklemezsin, doymuş oluyorlar konserlere ama konserimiz çok coşkuluydu” dedi.
Çamlıdere’de konser veren Ankaralı Yasin de duygularını, “Ankara Büyükşehir Belediyemizin düzenlemiş olduğu ‘Yaz Şenlikleri ve Konserleri’ etkinleri kapsamında Çamlıdere’deyiz. Başkan’ımız Mansur Yavaş’a teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm Çamlıderelilere iyi eğlenceler diliyorum” sözleriyle dile getirdi.
Konserlere katılarak sevdiği sanatçılarla buluşan vatandaşlar ise Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederek şunları söyledi:
Nuray Dalmıç: Selda Bağcan, yıllardır görmeyi çok arzuladığım biri. Yakından görme şansına eriştiğim için çok mutluyum. Kendisini çok seviyorum, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum.
Beyhan Ortakçı: Çok sevdiğimiz ve değer verdiğimiz bir isim Selda Bağcan. Çok mutluyum.
Garip Ortakçı: Gençliğim Selda Bağcan ile geçti diyebilirim. Rüyalarımızın sanatçısı, çok teşekkür ediyoruz.
Arda Çakır: Çok heyecanlıyım, çok mutluyum. Selda Bağcan’ı daha önce de dinlemiştim, çok kez konserine gitme fırsatım oldu. Çok sevdiğim usta bir sanatçı.
Suzan Acer: Çocukluğumun, gençliğimin sanatçısı. Ailecek çok seviyoruz. Ablamız mahallemize gelmiş, ne kadar güzel, çok mutlu oldum. Teşekkür ederiz.
Filiz Aydın: Mansur Başkan’ımıza helal olsun, her konuda insanlarımıza destek veriyor. Konserler çok güzel. Başkan’ımıza teşekkürlerimi iletiyorum.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, konserlere ev sahipliği yapmaya devam edecek. 21 Eylül’de Grup Madrigal Anıtpark’ta, 24 Eylül’de Fuat Saka Esertepe Rekreasyon Alanı’nda, yine aynı tarihte Nurullah Akçayır Kalecik’te sahne alacak.
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