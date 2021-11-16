Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin 400 milyon TL'lik doğalgaz desteği başladı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından açıklanan "Kara Kış Destek Paketi" kapsamında sosyal yardım alan 186 bin 209 ailenin Başkent Kartı’na 500 TL tutarında ilk doğal gaz ödemesi yapıldı. Yavaş, 4 ay boyunca bu ailelere toplamda 2 bin 150’şer TL’den 400 milyon 349 bin 350 TL’lik doğal gaz desteğinin sağlanacağını duyurdu.
Mansur yavaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz" dedi.
Yavaş'ın mesajı şöyle:
"186.209 ailemizin Başkent Kart'larına 4 ayda toplam 2150'şer TL'den 400.349.350 TL doğalgaz desteğimizin 500 TL'lik ilk ödemesini bugün gerçekleştirdik. Her zorluğun üstesinden gelecek, birlikte iyileşeceğiz."
Ayrıca sosyal yardım alan aileler, Başkent Kart’ları ile abone numaralarını girerek gaz kiosklarından doğalgaz kartlarına yükleme yapabilecek ya da faturalı borçlarını ödeyebilecek. Yatırılan tutarlar; doğalgaz faturası, kartlı sayaçlar ve “ http://gazmatik.com.tr/ ” adresinde konumları bulunan gaz kiosklarından sadece doğalgaz yüklemelerinde geçerli olacak.
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