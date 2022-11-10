Ankara CKM’de Berktay ve Özcan başkentlilerle buluşacak

Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcilği’nde başkentliler etkinliklerle bir araya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
10 Kasım 2022 Perşembe, 04:00
Ankara CKM’de Berktay ve Özcan başkentlilerle buluşacak
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Gazetemizin Ankara Temsilcilği’nde yer alan Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) bu hafta başkentlileri birçok etkinlikle buluşturacak.

Etkinlikler, Deniz Berktay’ın “Ukrayna Nereye Gidiyor” başlıklı söyleşiyle başlayacak. Berktay, yarın, saat 16.00’da okurlarıyla bir araya gelecek. Gravür sanatçısı Şükrü Ertürk’ün “Taille/Douce” adlı sergisi ise yarın 18.00’de yapılacak açılışla sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 24 Kasım’a kadar görülebilir. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü nedeniyle Ankara CKM’de bir söyleşi düzenlenecek. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halil Özcan, 12 Kasım’da, Çankaya Ankara CKM’de, 14.00’te “Evrensel Liderimiz Atatürk” başlıklı söyleşide başkentlilerle bir araya gelecek.


Cumhuriyet Kültür Merkezi Ankara etkinlik

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