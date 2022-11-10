Ankara CKM’de Berktay ve Özcan başkentlilerle buluşacak
Cumhuriyet gazetesinin Ankara Temsilcilği’nde başkentliler etkinliklerle bir araya gelecek.
Gazetemizin Ankara Temsilcilği’nde yer alan Ankara Cumhuriyet Kültür Merkezi (CKM) bu hafta başkentlileri birçok etkinlikle buluşturacak.
Etkinlikler, Deniz Berktay’ın “Ukrayna Nereye Gidiyor” başlıklı söyleşiyle başlayacak. Berktay, yarın, saat 16.00’da okurlarıyla bir araya gelecek. Gravür sanatçısı Şükrü Ertürk’ün “Taille/Douce” adlı sergisi ise yarın 18.00’de yapılacak açılışla sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 24 Kasım’a kadar görülebilir. Cumhuriyetimizin kurucusu, ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. yıldönümü nedeniyle Ankara CKM’de bir söyleşi düzenlenecek. Başkent Üniversitesi’nden Doç. Dr. Halil Özcan, 12 Kasım’da, Çankaya Ankara CKM’de, 14.00’te “Evrensel Liderimiz Atatürk” başlıklı söyleşide başkentlilerle bir araya gelecek.
Video Haberler
- Karabük’te Aronya üretimi başladı
- Evindeki bütün saatler 09.05’i gösteriyor
- ''Sevgi her engeli aşıyor''
- Görenler şoke oldu
- Pamuk ülkesinde bin liraya mont!
- 6'lı masada istifa resti
- Arkeoloji kazısında 'tılsımlı amulet' bulundu
- Mersin Narenciye Festivali hazırlıkları sürüyor
- Sığırcık kuşlarının gösterisi izleyenleri hayran bıraktı
- ''Tarihimizde kopukluk var''
En Çok Okunan Haberler
-
- Cihan Kolivar tutuklandı
- Yüzlerce kişinin önünde cinsel ilişkiye girdiler
- Yandaşlık yapacağım derken...
- Rozetini Kılıçdaroğlu taktı: Düğünden CHP'ye!
- İşte Erdoğan'ın masasındaki anket
- Türkiye'nin konuştuğu olayda ifadeler ortaya çıktı
- 'Böyle yetenek yüzyılda bir gelir'
- AYM'den Öğretmenlik Kanunu kararı
- 'Erdoğan yetkisini kullanabilir'
- Çekilme talimatı verdiler