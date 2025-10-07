Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu... FETÖ'nün finans yapılanmasına operasyon: 6 gözaltı kararı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ terör örgütünün güncel finans yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, daha önce yargılanan 6 şüphelinin örgütsel faaliyetlerine devam ettiği tespit edilerek gözaltı kararı verildiğini" bildirdi.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün güncel finans yapılanmasına yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında verilen emir ve talimatlara istinaden;

haklarında daha önce silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan yargılama yapılmış olmasına rağmen başka şüphelilerden elde edilen dijital materyallerinin çözümlenmesi, yapılan teknik ve fiziki takip ile soruşturma kapsamında bugüne kadar alınan ifadeler/fotoğraf teşhislerine bağlı olarak iddianame tarihlerinden sonra örgütsel faaliyetlerine devam ettikleri tespit edilen ve bu şekilde örgütün güncel yapılanması içerisinde yer aldıkları anlaşılan (5)'i daha önce kamu görevinden ihraç edilmiş olmak üzere (6) şüphelinin,

Ankara merkezli olarak 07.10.2025 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir. Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığımıza sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edilmektedir."