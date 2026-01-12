Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da 28 yaşındaki kadın boğularak katledildi: Annesi ve sevgilisi gözaltına alındı!

12.01.2026 15:20:00
Ankara'nın Mamak ilçesinde bir kadının boğularak öldürülmesi cinayetinde, şüphelilerinden anne ve genç kadının sevgilisi olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.

Olay, Ankara'nın Mamak ilçesi Kutlu Mahallesi'nde yer alan bir apartman dairesinde meydana geldi.

BOĞULARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Alınan bilgilere göre, 28 yaşındaki Esra Muratoğlu, boğularak öldürüldü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hayatını kaybeden genç kadının cenazesi incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

ANNE VE GENÇ KADININ SEVGİLİSİ GÖZALTINDA

Olayla ilgili polis tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde şüphelilerden anne Ç.Y. ile genç kadının sevgilisi olduğu iddia edilen O.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Hayatını kaybeden Muratoğlu'nun 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Genç kadının ölüm haberini alan bir yakını ise fenalık geçirdi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

İlgili Konular: #Ankara #kadın cinayeti