Ankara'da 3,2 milyon liralık kaçak saat ele geçirildi

Ankara’da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 200 bin lira olan çok sayıda kaçak saat ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda M.U. isimli şahsın kaçak saat sattığı tespit edildi.



Bunun üzerine şüphelinin ikamet ve iş yerine 7 Nisan’da operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 3 milyon 200 bin lira olan çok sayıda kaçak saat ele geçirildi. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.