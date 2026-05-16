Ankara'da 3 araçlık zincirleme kaza: Yaralılar var!

Ankara-Çubuk yolu Sünlü mevkisinde öğle saatlerinde aynı yöne seyir halindeki Ali P. yönetimindeki otomobil, Gamze K. yönetimindeki otomobil ve Özkan D.’nin kullandığı otomobil çarpıştı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü Gamze K. ile 06 EKV 733 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Elif P. ve Büşra S. yaralandı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.