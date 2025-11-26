Ankara'da acı olay: Sağlık personeli evinde çıkan yangında öldü!

Özel bir kurumda sağlık görevlisi olarak çalışan Cihat Ozan Sezgin'in Etimesgut ilçesinde 15 katlı binanın üst katında yalnız yaşadığı evinde, gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İtfaiye yangına müdahale ederken, bina tahliye edildi. Alevlerin arasında kalan Sezgin, itfaiyenin çalışmasıyla çıkarıldı.

Yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sezgin, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Sezgin, hayatını kaybetti.

'HERKESİ UYANDIRMAYA ÇALIŞTIM'

Bina sakinlerinden Erol Ekici, "Gece saat 02.38'de dışarıdan gürültü geldiğini fark ettim. Cam sesleri geliyordu. Başta hırsızlık yaşandığını düşündüm. Yukarı baktığımda yangını fark ettim. Aşağı indim, binada yaşayanların kapısına vurdum, herkesi uyandırmaya çalıştım. Kapıcıyı uyandırdım, ardından yangın alarmını çalıştırdım. İtfaiye çok hızlı bir şekilde olay yerine geldi. Vatandaşımızı sedye ile dışarı taşıdılar. Kalp masajı yapıldığını gördüm. Durumu iyi gözükmüyordu, yüzü is içerisindeydi" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.