Ankara’da barajlar alarm veriyor: Su yüzde 5’in altına düştü

Ankara, il çapında büyük bir su sorunuyla karşı karşıya. İlçelerin hemen hemen hepsinde ASKİ tarafından zaman zaman planlı su kesintileri yapılıyor. ASKİ kesintilerin sebebini, “Yoğun su kullanımı ve yaşanan kuraklık nedeniyle su depolarındaki su seviyesinin düşmesi sonucunda, bazı mahallelerde su kesintisi/basınç düşüklüğü yaşanabilecektir” olarak açıkladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) ekipleri tarafından yıl boyunca sık sık uyarı yapılsa bile, Ankara’nın barajlarında kullanılabilecek yalnızca yüzde 4,88’lik suyu kaldı.

2024 yılının aynı tarihinde ise bu oran yüzde 27,31’di. Geçtiğimiz yıl aynı tarihte barajlarda kullanılabilir 381 milyon 415 bin metreküp su bulunurken, bu yıl söz konusu rakam 68 milyon 170 bin metreküpe kadar düştü. ASKİ’nin yayımladığı verilere göre, Ankara 1994 ve 2007 yılından bu yana barajlarına en az su aldığı dönemi yaşıyor. 1994 yılında Ankara barajlarına toplamda 130 milyon metreküp su girdi. 2007 yılında ise Ankara’nın barajlarına 158 milyon metreküp su girmişti. İçerisinde bulunduğumuz yılın bu zamanına kadar ise barajlara giren su miktarı 150 milyon metreküp ile sınırlı kaldı.

GEÇTİĞİMİZ YILA GÖRE BÜYÜK DÜŞÜŞ VAR

Yağışların azalması ve yüksek sıcaklıklar, barajların doluluk oranını doğrudan etkiliyor. Yine ASKİ’nin internet sitesinden alınan bilgilere göre, Ankara geçtiğimiz yılın kış aylarında daha fazla yağış aldı. 2024 yılının verilerine göre Ankara, barajlarına ocak ayında 161 milyon, şubat ayında 43 milyon, mart ayında ise 63 milyon olmak üzere yaklaşık 267 metreküp su aldı. 2025’te ise bu miktar ocak ayında 23 milyon, şubat ayında 11 milyon, mart ayında 24 milyon ile yani toplam 58 milyon metreküp ile sınırlı kaldı.

Aradaki fark ise yüzde 78 olarak gerçekleşti. Kış aylarının yanı sıra yaz ayları da geçtiğimiz yıla göre daha kurak geçti. Kesintilerin bir diğer sebebi de Kesikköprü İçme Suyu Ana İsale Hattı'nda meydana gelen arıza oldu. Arızanın ardından belediye ekipleri, hattın çelik boruyla yenilenmesi kapsamında harekete geçti. ASKİ’nin yayımladığı 2025-2029 stratejik plan raporunda verilen bilgilere göre kayıp kaçak oranının yüzde 42 olması da dikkat çekti.

‘TALEBİ KISMAK İÇİN ELİMİZDEN GELENİ YAPTIK’

Kesinti ve kuraklık kapsamında ASKİ’nin uygulamalarına ilişkin Cumhuriyet’e konuşan ASKİ Genel Müdürü Memduh Aslan Akçay, “Talep ve arz tarafında çalışmalar yapıyoruz. Talebi azaltıcı çalışmalar yaptık. Yüzde 15’lik bir kesim var. Tüketimin yüzde 45’ini kapsıyor. Burada tarifeyi yükselterek tüketimlerini azaltmayı hedefledik. Bu ay da onun sonuçlarını görmeye başladık. Yüksek tüketenlerde ciddi bir düşüş gördük” dedi. Park ve bahçelerde şebeke suyu kullanımını azaltmak amacıyla adım attıklarını da belirten Akçay, “Bir sürü park ve bahçenin su sayaçlarını söktük. Hobi bahçelerinde tüketimi ciddi anlamda sınırlandırdık. Talebi kısabildiğimiz kadar kısmak için elimizden ne geliyorsa yaptık” ifadelerini kullandı.

Talebi azaltmanın yanı sıra arzı arttırmak amacıyla da çeşitli çalışmalarda bulunduklarını vurgulayan Akçay, “Arzı arttırabilmek için su gelmesi gerekiyor. Her yerde de su yok ne yazık ki. Kesikköprü’den aldığımız su miktarını biraz artırdık, daha öncekinden biraz daha yukarıya çıkardık. Ankara’ya verilen suyun 3’te birini Kesikköprü’den alır hale geldik” diye konuştu.

ÇALIŞMALAR 6 EKİM’DE SONLANIYOR

Kesikköprü hattında yaşanan arızaya ilişkin de bilgi veren Akçay, “Hattın cam elyaf takviyeli polyester borulardan yapılmış bir kısmı var. Bunlar da fazla basınca dayanamıyor. Suyu verince iki defa patladı. Şimdi onları çelik boruyla değiştiriyoruz. O yüzden de su kesintisine gitmeye mecbur kaldık. 6 Ekim’de bitmesini planlıyoruz. Daha sonra kesintiler de son bulacak” dedi. Su miktarını arttırmak amacıyla attıkları diğer adımları da anlatan Akçay, “Kuyulardan su almak için de daha önce açılmış bütün kuyuları devreye soktuk. Buralardan su alarak halkın ihtiyacını karşılama yönünde işlem yaptık. Ölü hacim dediğimiz su alma yapısının altında ciddi miktarda su var. O suyu alabilmek için de çalışmalara başladık. O suya eriştiğimizde Ankara’ya uzun süreli yetebilecek bir rezervi daha devreye almış olacağız” diye konuştu.

Çevredeki barajlardan su alabilmek amacıyla DSİ’ye yazı yazdıklarını belirten Akçay, yanıt beklediklerini ve yanıtın ardından ihaleye çıkacaklarını söyledi.

‘KAYIP KAÇAK ORANI YÜZDE 30’LARA DÜŞTÜ’

Yüzde 42’lik kayıp kaçak oranına ilişkin de çalışmalarını anlatan Akçay, “Kayıp kaçak oranını düşürebilmek için hem kırsalda hem de şehir merkezinde ekip sayımızı, tüm makine ve cihazlarımızı arttırdık. Hem idari kayıplar hem de fiziki kayıplar konsunda da önemli adımlar attık. Yüzde 30 civarına indirdik. Hedefimiz önümüzdeki iki yıl içerisinde kayıp kaçak oranını yüzde 25 seviyesine indirmek. Bir yandan eskiyen borularımızı değiştiriyoruz, bir taraftan da özellikle kırsalda olan kaçak kullanımı engellemeye yönelik olarak sayaçları parsel dışına alıyoruz. Su sayaçtan geçmiyor ama kullanıyorlar parsel içinde olunca. O çalışmalara da başladık” açıklamasını yaptı.