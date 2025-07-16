Ankara'da belediye otobüsü kaza yaptı: En az 26 yolcu yaralandı!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde bir belediye otobüsü kaza yaptı. Çok sayıda yolcu yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BETON BARİYERE ÇARPTI

Kaza, sabah saatlerinde Etlik Caddesi üzerindeki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DU 8319 plakalı EGO otobüsü, henüz belirlenemeyen nedenle önündeki 06 DL 0736 plakalı hafif ticari araca, ardından da yoldan çıkıp, Şehit Erdinç Aydın Üst Geçidi'nin beton bariyerine çarptı.

Savrulan hafif ticari araç da önünde bulunan 2 otomobile çarptı.

26 KİŞİ YARALANDI

DHA'ya göre kazada 26 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

ABB’DEN AÇIKLAMA

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden, Ankara’nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde EGO otobüsünün yaptığı kazaya ilişkin olarak yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre, biri sürücümüz olmak üzere toplam 24 kişi yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazaya ilişkin teknik ve idari inceleme süreci başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Ankara’nın Keçiören ilçesinde sabah saatlerinde EGO otobüsünün yaptığı kazaya yönelik yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bugün sabah saatlerinde, EGO Genel Müdürlüğü’ne bağlı 284 numaralı Esertepe–Kızılay–Bakanlık hattında görev yapan 12-223 kodlu otobüsümüz, servis dönüşü sırasında saat 08.40 sularında Etlik Caddesi üzerinde, 21143 numaralı 'Zübeyde Hanım Hastanesi' durağı yakınlarında, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaya üst geçidine çarpmıştır. Meydana gelen kazada maddi hasar oluşmuş, sürücümüz ve yolcularımızdan bazıları yaralanmıştır.””

"KAZAYA İLİŞKİN TEKNİK VE İDARİ İNCELEME SÜRECİ BAŞLATILMIŞTIR"

“Yapılan ilk tespitlere göre, EGO otobüsünün kaza anında 44 kilometre hızla seyrettiği belirlenmiştir. Kazanın ardından olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri hızla intikal etmiş; araçta sıkışan sürücümüz ile birlikte yaralanan yolcularımıza derhal müdahale edilmiştir. İlk belirlemelere göre, biri sürücümüz olmak üzere toplam 24 kişi yaralanmış, olay yerinde yapılan ilk tıbbi müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Kazaya ilişkin teknik ve idari inceleme süreci başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır.”