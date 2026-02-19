Ankara'da dikkat çeken buluşma... Mansur Yavaş'tan operasyon, Müsavat Dervişoğlu'ndan ittifak açıklaması

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Merkezi'nde Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu ile bir araya geldi. İkili, görüşme sonrası basın mensuplarının soruları yanıtladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon yapılacağı iddialarına ilişkin bir soruya yanıt veren Yavaş, "Açıklamamızı yaptık. Ankara'da operasyon yapılacaksa kime yapılacağı bellidir. Benim hiçbir korumam yoktur. 7 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. Önüne gelen herkes yüzlerce defa hakkımızda şikayet dilekçesi vermiştir. Bunların hepsi zaman zaman İçişleri Bakanlığı'na iletilmiş, oradan müfettişler gelmiş, soruşturulmuş ve büyük bir oranda tamamında ya takipsizlik kararı verilmiş ya da soruşturmaya gerek olmadığı kararı verilmiştir" ifadelerini kullanıldı.

"BU KONUDA İDDİALIYIZ"

Yavaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Hakkımda yürüyen sadece iki tane soruşturma vardır. Onlar Danıştay'da itiraz ettiğim soruşturmalar. Bir tanesi imar rantını veto etmek, diğeri konserle ilgili yapılan ihalelerde denetimi tam olarak yapmadığım iddiasıdır ki bu konuda da daha önce bütün belediye başkanları hakkında sorumlu olmayacaklarına dair Danıştay'ın verdiği onlarca karar vardır. Dolayısıyla beni ilgilendiren soruşturulanlar hiçbir kararımız yok. Kaldı ki bir iddia geldiği zaman, Whatsapp mesajı da olsa mail de olsa teftişe bunlara iletip kendim soruşturuyorum. Kendi dönemimde de savcılığa gönderdiğim birçok dilekçe vardır.

Benim şöyle bir iddiam var. Ankara, bu ülke şeffaf bir şekilde yolsuzluk yapılmadan yönetilebilir. Bu konuda iddialıyız. Ankara'yı da yönetirken, bu iş bizim namusumuz. Haram para bizim ne benim ne ailemin gırtlağından giremez. Girenlerden de hesabını bizzat kendim sorarım. Alnımız açık. Buna rağmen operasyon yapacaklarsa önce Ankara halkının mallarını söğüşleyen, mallarına konan, milyarlarca liralık zarara uğratan insanlardan başlanması gerekir diye düşünüyorum yoksa adaletten bahsetmek mümkün değil."

DERVİŞOĞLU: İTTİFAK GÖRÜŞMESİ YOK

İYİ Parti'nin bir ittifaka dahil olup olmayacağına yönelik iddialara yanıt veren Dervişoğlu ise şöyle konuştu:

"Bizim İYİ Parti olarak şu ana kadar, özellikle seçimlerden sonra başka siyasi partilerle yapmış olduğumuz bir ittifak görüşmesi yok. Ama bu ittifak görüşmelerinde tamamında da doğal olarak İYİ Parti dahil ediliyor. Bizim bilgimiz dışında partimizin adının zikredilmesinden doğrusunu isterseniz bir rahatsızlık duymuyoruz. Çünkü İYİ Parti'nin olmadığı bir denklem artık Türk siyasetinde gündeme dahi getirilemiyordur sonucunu çıkartıyor.

Bu kararlar siyasi partilerin genel başkanlarının tek başına alacağı kararlar değildir. Dolayısıyla tekraren ifade ediyorum ki İYİ Parti'nin herhangi bir siyasi parti ile yapmış olduğu bir ittifak görüşmesi mevcut değildir. Öyle bir görüşme söz konusu olursa kamuoyuna açık bir biçimde yine milletimizle paylaşılarak gerçekleştirilir ve bunun kararı sadece genel başkanın inisiyatifine bırakılmaz."

NE OLMUŞTU?

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, konuk olduğu bir programda ittifak yapabilecekleri partileri tek tek sıraladı.

DEVA, Gelecek, Saadet ve Yeniden Refah Partisi'nin tek liste altında aday gösterebileceğini belirten Erbakan, "Daha güçlü bir sinerji oluşması bakımından İYİ Parti'nin burada yer almasına sıcak bakarız" dedi.