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Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

13.06.2026 16:05:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da dolu ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ankara'da öğle saatlerinden itibaren etkili olan sağanak ve dolu yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde yağan dolu nedeniyle yer yer 30 santimetrelik katman oluşurken, tarım arazileri de zarar gördü.
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Ankara'da etkili olan dolu yağışı ve sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Başkent'te öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer dolu yağışı etkili oldu. Kahramankazan ilçesinde misket büyüklüğünde dolu yağarken, yerde biriken dolunun kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı. Trafikte olan araçlar, yolda biriken dolu nedeniyle ilerlemekte zorluk çekti.

Tarım arazileri de doludan zarar gördü. Kent merkezinde de sağanak görülürken, vatandaşlar yağışa hazırlıksız yakalandı. Bir anda bastıran sağanağa yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlara sığındı.

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