Ankara’da eğlence mekanlarına operasyon: Yabancı uyruklu kadınları uygunsuz çalıştırdıkları iddiasıyla 29 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yabancı uyruklu kadınları usulsüz çalıştırdığı tespit edilen eğlence mekanlarına yönelik ihbarlar üzerine soruşturma başlattı.

Ankara Asayiş Ahlak Büro, Çankaya’da bulunan 9 ayrı eğlence mekanını mercek altına aldı. Yapılan araştırmalar sonucu, Rusya Ukrayna Belarus gibi ülkelerden getirilen kadınların toplu bir şekilde otellerde kalmasının sağlandığı tespit edildi. Yabancı kadınlar servislerle eğlence mekanına getirilip götürüldüğü öğrenildi.

29 KiŞİYE GÖZALTI

Garson, temizlikçi gibi çalışma izni alınan kadınlara mekanlarda konsomatrislik yaptırıldığı tespit edildi. Buna göre, yabancı kadınlar içinde bulundukları zor durumdan faydalanarak ve yanıltarak çalıştırıldı, "insan ticareti" yapıldı. Takibe alınan eğlence yerleri sorumluları çalışanları ve kadınlar adım adım izlendi, deşifreler yapıldı. Kadınlara kurallar konulduğu, otelden izinle dışarı çıktıkları, kurallara uymayanlara yevmiye kesintisi uyguladıkları ifadelere yansıdı. Araştırmaların ardından yapılan operasyon sonucu 29 şüpheli gece operasyonuyla gözaltına alındı.

SINIRDIŞI EDİLECEKLER

13 Kazakistan, 11 Rus, 4 Belarus, 5 Etiyopya, 3 Ukrayna, 1 Brezilya, 1 Kenya uyruklu 38 kadın deport edilmek üzere Göç Müdürlüğü’ne teslim edildi. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.