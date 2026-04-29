Ankara'da esrarengiz olay: Yol kenarında insana ait kemik parçaları ve kafatası bulundu

Olay, Polatlı ilçesinde yer alan boş bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, civardaki köylere bağlantı yolunun yapılması için çalışma yapan bir kepçe operatörü, kazı yaptığı sırada insana ait olduğunu düşündüğü kemik parçaları ve kafatası buldu.

Kepçe operatörünün ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve olay yeri inceleme ekibi sevk edildi.

MUHTAR: BURALARDA SAVAŞ OLMADI

Bulunan cesedin çok eski olmadığını belirten Yenidoğan Mahallesi Muhtarı Hamdi Özatmaca, "Yol çalışması yapılırken kepçe kazı yaptığı esnada yerden kemik parçaları çıktı. Biz de bilgi verdik, geldiler. Gördüğümüz kadarıyla genç cesedi gibi duruyor. Pek anlamasam da görüntü ona benziyor. Buralarda savaş falan olmadı. Savaşın olduğu yer buraya en az 15 kilometre. Bir de kemik parçalarının çok eski olmadığını tahmin ediyorum. Kafatası, kol ve bacak kemikleri, kalça kemiği, kaburga kemikleri var" diye konuştu.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin incelemeleri sürüyor.