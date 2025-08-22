Ankara'da faciadan dönüldü: Otobüs alevlere teslim oldu, 36 yolcu tahliye edildi!

Hatay'dan İstanbul'a giden şehirlerarası yolcu otobüsü, gece saatlerinde Anadolu Otoyolu Yakakaya mevkisinde motorundan alev aldı.

YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Yangını fark eden otobüs şoförünün, aracı emniyet şeridine park etmesinin ardından sürücü ve muavinin müdahalesi ile 36 yolcunun tahliyesi sağlandı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilirken, otobüs dakikalar içinde tamamen yandı.

İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının ardından otobüsten geriye metal parçaları kaldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Tahliye edilen yolcular çağrılan başka bir otobüsle yola devam etti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.