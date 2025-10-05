Ankara'da,

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP) öncülüğünde, "Gazze Kararlılık Yürüyüşü" düzenlendi. Melike Hatun Camisi önünden başlayarak, 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda sona eren yürüyüşe, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Ankara Valisi Vasip Şahin, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara Kent Konseyi Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Gelecek Partisi Grupbaşkanvekili Selçuk Özdağ'ın yanı sıra çok sayıda siyasi parti temsilcileri, akademisyen ile vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar ellerinde Filistin bayrakları taşıyarak, “Gazze’ye özgürlük”, “Direnişe selam” ve “Çocuklar ölmesin” sloganlarıyla yürüdü. Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’nda miting düzenlendi.

ANFİDAP Sözcüsü İsmail Mansur Özdemir, mitinge katılan yurttaşlara seslenerek, “Bugün burada oluşumuz Gazze içindir çünkü Gazze bizim kalbimizdir. İnsan kalpsiz yaşar mı? Gazze'yi kaybedersek kalbimizi kaybederiz. hiç oluruz, yok oluruz" dedi.

"BATI'NIN MEDENİYET MASKESİ DÜŞMÜŞTÜR. BARBAR YÖNETİMLERİ İFŞA OLMUŞTUR"

Özdemir'den sonra konuşan ANFİDAP İcra Kurulu Üyesi Harun Özçelik, şöyle konuştu:

"Anadolu'nun kadim vicdanı adına, insanlık onurunun ve adaletin sesi olarak buradayız. Bugün burada zalimin karşısında, mazlumun yanında saf tutan yürekler olarak haykırıyoruz. Filistin'in özgürlüğü için, adalet için, insanlık için buradayız. Hepimiz biliyoruz ki küresel emperyalizm iki asırdır dünyayı kan ve gözyaşına boğuyor. Milyonlarca insan canına mal olan bu savaşlar ,işgaller ve acılar. Bugün İsrail denen terörist çete, varlığını ABD ve İngiltere'nin şeytani politikalarına borçludur. 7 Ekim Aksa tufanından bu yana Gazze'de yaşananlar uluslararası sistemin iflas ettiğini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Batı'nın medeniyet maskesi düşmüştür. Barbar yönetimleri ifşa olmuştur. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde beş ayrıcalıklı devletin veto yetkisiyle kilitlenmesi soykırımın zeminini hazırlamıştır. ABD, İsrail'e nükleer savaş gemileriyle destek verip Birleşmiş Milletler'in ateşkes kararlarını altı kez veto ederek katliamın suç ortağı olmuştur. ABD son iki yılda İsrail'e 30 milyar dolarlık silah yardımı yaptı, on binlerce Gazzeli’nin katledilmesine ortak oldu. İsrail kuduz köpek misali Gazze'den sonra Lübnan'a, Suriye'ye, İran'a, Yemen'e ve Katar'a saldırıyor. Türkiye ve Kıbrıs'ı tehdit ediyor. Savaşı vatanımıza getirmeye çalışıyor."