7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle uygulanacak trafik tedbirleri ve trafiğe kapatılacak yollar, yurttaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Ankara'da hangi yollar kapalı? 2026 NATO Zirvesi için kapatılacak yollar hangileri? İşte ayrıntılar...

ANKARA'DA NATO ZİRVESİNDE HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPALI OLACAK?

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında hazırlanan “Kullanılacak Güzergâhlar” başlıklı resmi belgeye göre, Ankara'da güvenlik tedbirleri nedeniyle trafiğe kapatılacak veya ulaşımın kısıtlanacağı bölgeler netleşti. Zirve süresince başta Özal Bulvarı, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı, Turgut Özal 2 Bulvarı, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı, Atatürk Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı ve Cumhurbaşkanlığı Bulvarı olmak üzere birçok ana arterde trafik yoğunluğu ve geçici kapanmalar yaşanabilecek.

Özellikle Çankaya bölgesinde bulunan Cinnah, İran, Arjantin, Simon Bolivar, Rabindranath Tagore, John F. Kennedy, Kişinev, Jose Marti, Tahran ve Polonya caddeleri güvenlik önlemlerinden etkilenecek güzergâhlar arasında yer alıyor. Yenimahalle ve Söğütözü çevresinde ise Cumhurbaşkanlığı, Beştepe, Söğütözü ve Alparslan Türkeş caddelerinde ulaşım kısıtlamaları uygulanabilecek.

Bunun yanı sıra Türk Kızılayı Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi, Nizami Gencevi Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin belirli bölümleri ve Bilkent Kampüsü içerisindeki cadde ve sokaklar da güvenlik tedbirleri kapsamında etkilenecek alanlar arasında bulunuyor. Yetkililer, sürücülerin alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik duyurularını yakından takip etmeleri konusunda uyarıda bulunuyor.

KRİTİK GÜZERGAHLARDA KIRMIZI ALAN UYGULAMASI

NATO Zirvesi öncesinde Ankara genelinde uygulanacak “Kırmızı Alan” güvenlik protokolünün ayrıntıları belli oldu. Devlet başkanları ve yabancı delegasyonların güvenliğini en üst seviyede sağlamak amacıyla alınan tedbirler kapsamında, başkentin birçok kritik noktasında yaya ve araç girişleri sıkı şekilde kontrol edilecek.

Güvenlik önlemlerinin yoğunlaştırılacağı bölgeler arasında Esenboğa Havalimanı ve çevresi ile zirve lojistiğinde kullanılacak Etimesgut Havalimanı güzergâhları yer alıyor. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin bulunduğu Söğütözü bölgesi ve çevresi, güvenlik açısından öncelikli alanlar arasında bulunuyor.

Bunun yanı sıra, zirveye katılacak yabancı delegasyonların konaklayacağı 15 otelin çevresi ile bu noktalara ulaşımı sağlayan ana ve tali yollar da güvenlik çemberine alınacak. Zirve süresince söz konusu bölgelerde ulaşım ve giriş-çıkışlarda çeşitli kısıtlamalar uygulanması bekleniyor.