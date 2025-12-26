Ankara’da hayvan barınağındaki görüntülere tepki yağdı: 'Mansur Yavaş'ın talimatıyla inceleme başlatıldı'

Türkiye’nin farklı bölgelerinden hayvanlara yönelik şiddet haberleri gelmeye devam ederken, bu kez Ankara’daki Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ilişkin iddialar gündeme geldi.

Hayvan hakları savunucusu Alper Karmış, barınakta bulunan bir soğuk hava deposunda öldürülen köpeklerin poşetler içinde tutulduğunu öne sürerek bağımsız ve şeffaf bir inceleme çağrısında bulundu.

MANSUR YAVAŞ SORUŞTURMA TALİMATI VERDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

Belediye, söz konusu görüntülerin kuruma ait olduğuna dair herhangi bir ibare bulunmadığını belirtirken, kamuoyunda oluşan soru işaretlerinin giderilmesi amacıyla Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatıyla konunun Teftiş Kurulu’na intikal ettirildiğini açıkladı.

ABB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"25.12.2025 tarihinde bazı sosyal medya hesapları üzerinden, Ankara Büyükşehir Belediyesi Karataş Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezine ait olduğu iddia edilen bir soğuk hava deposuna ilişkin görüntüler paylaşılmıştır.

Paylaşılan video incelendiğinde; görüntülerde Ankara Büyükşehir Belediyesine ait olduğuna dair kurumumuzu temsil eden herhangi bir tabela, levha, amblem ya da logonun bulunmadığı açıkça görülmektedir.

Bununla birlikte, Ankara Büyükşehir Belediyemize ait yerleşkede bulunan depolar; güvenlik birimlerimiz ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri tarafından denetlenmiş, kamera kayıtları ayrıntılı şekilde incelenmiş ve herhangi bir olumsuzluğa rastlanmamıştır.

Hiçbir soru işaretine mahal vermemek adına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mansur Yavaş söz konusu videoyu ihbar kabul ederek gerekli incelemelerin yapılması için Teftiş Kuruluna soruşturma talimatı vermiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU?

Hayvan hakları savunucusu Alper Karmış, Karataş Hayvan Barınağı’nda yer alan soğuk hava deposunda öldürülen köpeklerin poşetlere konulmuş olduğu halde olduğunu belirtti. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla birlikte canlı halde bir köpeğin de soğuk hava deposunda poşetlerin arasında bir köşede kaldığı kaydedildi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada tepkilere neden oldu.