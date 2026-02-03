Ankara'da inşaatta göçük: 1 işçi hayatını kaybetti!

Ankara'da Yenimahalle ilçesindeki bir inşaatın temelinde meydana gelen göçükte, 1 işçi yaşamını yitirdi.
Olay, saat 12.00 sıralarında Macun Mahallesi 230'uncu Sokak’ta meydana geldi. Yapımına yeni başlanan binanın temelinde yürütülen çalışmalar sırasında göçük oldu.
Göçük sırasında bir işçi toprak altında kaldı. Diğer işçilerin ihbarı üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Ekiplerin çalışması sonucu Suriye asıllı Abdullah Ahmed El Selim isimli işçinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Ankara Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Olayla ilgili şantiye şefi gözaltına alınırken, inceleme sürüyor.