Ankara'da kadın cinayeti: Tartıştığı kadını öldürüp intihar etti!

Ankara'nın Keçiören ilçesinde tartıştığı kadını silahla öldüren kişi intihar etti.

Alınan bilgiye göre, Ayvalı Mahallesi Rüzgar Caddesi'ndeki evde H.D. (28) ve kız arkadaşı olduğu iddia edilen Ş.Z. (19) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

AYNI SİLAHLA İNTİHAR ETTİ

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.B., Ş.Z'yi silahla öldürüp, aynı silahla intihar etti.

İhbarla olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Ş.Z. ve H.B.'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.