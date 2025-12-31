Cumhuriyet Gazetesi Logo
Ankara'da kar başladı, ABB'den uyarı geldi: 'Trafiğe çıkarken tedbiri elden bırakmayalım'

31.12.2025 09:05:00
Haber Merkezi
Ankara Büyükşehir Belediyesi, etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyararak tüm ekiplerin sahada görev başında olduğunu açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını isterken, tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi.

"BEKLENEN KAR YAĞIŞI KENTİMİZDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI"

ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Yılın bu son gününde sevdiklerinize ve evlerinize güvenle ulaşmanız için sahadayız. Lütfen trafiğe çıkarken tedbiri elden bırakmayalım" denildi.

İlgili Konular: #Ankara #Ankara Büyükşehir Belediyesi #kar yağışı