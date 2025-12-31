Ankara'da kar başladı, ABB'den uyarı geldi: 'Trafiğe çıkarken tedbiri elden bırakmayalım'

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle vatandaşların tedbirli olmalarını isterken, tüm ana arterler ve bağlantı yollarının ulaşıma açık olduğunu bildirdi.

"BEKLENEN KAR YAĞIŞI KENTİMİZDE ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI"

ABB’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Beklenen kar yağışı kentimizde etkili olmaya başlamıştır. Tüm ana arterler ve bağlantı yolları ulaşıma açıktır. Yılın bu son gününde sevdiklerinize ve evlerinize güvenle ulaşmanız için sahadayız. Lütfen trafiğe çıkarken tedbiri elden bırakmayalım" denildi.