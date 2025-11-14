Ankara’da ‘Kore Yemekleri Haftası’ tanıtımı yapıldı: Güney Kore Büyükelçisi: Bizim tek kardeş ülkemiz Türkiye

‘Kore Yemekleri Haftası’, 17-21 Kasım 2025 tarihleri arasında, Ankara’da bir otelde düzenlenecek. Program öncesi basın tanıtımı bugün, aynı otelde gerçekleşti.

GÜNEY KORE’DEN İKİ ŞEF GELDİ

Etkinliğe katılan Güney Kore’nin Ankara Büyükelçisi Jeong Yeondoo, K-Pop ve Kore mutfağı gibi kültür unsurlarının iki ülkeyi birbirine yaklaştırdığını, ilk olarak 2018'de düzenlenen yemek etkinliğinin, uluslararası bir kültür etkinliği olarak yerleştiğini söyledi. Ardından yemek faslına geçildi. Güney Kore’den gelen iki şef, ginsengli tavuk çorbası, taze kimçi, kimçi krepi, karides mücveri ve kabak mücverini konuklara sundu.

‘TEK KARDEŞ ÜLKEMİZ TÜRKİYE’

Açık büfe servisi sırasında Büyükelçi Yeondoo, Güney Kore Devlet Başkanı’nın 13 yıl sonra, bu ay sonunda Türkiye’ye geleceğini ifade etti. Türkiye-Güney Kore ilişkilerine değinen Yeondoo, “Türkiye’nin birkaç kardeş ülkesi var: Kore, Pakistan, Azerbaycan… Kore’ye gittiğinizde genç, yaşlı herhangi birine, ‘Kore’nin kardeş ülkesi neresi’ diye lütfen sorun. Herkes ‘Türkiye’ diyecek. Bizim tek kardeş ülkemiz Türkiye” sözlerini kullandı.

‘GÖKTÜRKLERE DAYANIYOR’

Bu kardeşliğin Kore Savaşı’na Türkiye’nin asker göndermesinden ziyade daha eskilere dayandığını ifade eden Yeondoo, “Geçmişte Göktürklerle bizim ülkemizin sınırları yan yanaydı. O yüzden ‘komşu ülke’ deniyordu. Arkadaş, dost ülkeydik. Göktürk’ün kağanı vefat ettiğinde bizden herkes ziyarete gidiyor. Orhun Anıtları’nda ‘Doğu tarafından kişiler geldi, beraber hüzünlenip gittiler’ yazıyor. O bahsettikleri, Koreliler. Kore’dekiler hâlâ o tarihi hatırlıyor. O yüzden sizlere ‘kardeş’ demeye hiç zorlanmıyoruz” açıklamasını yaptı.