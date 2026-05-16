Ankara'da kurban pazarının yeni gözdesi develer oldu

Pursaklar ilçesinde Gümüşoluk Kurban Pazarı’nın açılışı yapıldı Kurban Bayramı öncesi hizmete açılan modern tesiste tonluk danalar, büyükbaş ve küçükbaş hayvanların yanı sıra develer de satışa çıktı.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden getirilen hayvanların yer aldığı pazarda, belediye ekipleri tarafından prova kesimi yapıldı. Aynı zamanda olası 'kaçak hayvan' durumları için Belediye Veteriner Hizmetlerinden görevli ekipler de hazırda bekliyor.

"Deve kurban etmek isteyen hemşerilerimizi bu pazarı görmeye davet ediyoruz"

Pursaklar’a inşa edilmiş olan modern kurban satış alanı ve kesim tesisini tanıtan Ertuğrul Çetin, "Burada çadır sistemi uygulamıyoruz. Şehir dışından gelen hayvanlarımız kontrol altında, betonarme yerlerde duruyorlar. Hem satıcıların hem de alıcıların huzur içinde rahat ederek alışveriş yapmalarını arzuluyoruz. Biz aslında buraya bir müze kurban satış alanı diyoruz. Tabii büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar var, alternatifler var. Her bütçeye göre ama bizden deve talebi de çok oluyordu. Genelde İç Anadolu çok deve kurban etmeye alışkın değil ama bizden talepler oluyordu. Biz de bu yıl tesisimize deve getirmiş olduk. Şimdiden de ilginin çok olduğunu görüyoruz. Satıcı arkadaşlarımız burada, satışlarının da iyi olduğunu söylüyor. Ömründe bir kez deve kurban etmek isteyen hemşerilerimizi bu pazarı görmeye ve alışveriş yapmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

"GELEMEYENLER KAMERA SİSTEMİYLE TAKİP EDİYOR"

Modern bir kesimhanenin olduğunu belirten Çetin, "Bayramın ilk günü, bayram namazından sonra kesimlerimiz başlıyor. Aynı zamanda kamera sistemiyle de gelemeyen yaşlılarımız veya o gün burada olamayanlar da kurbanlarını canlı yayında takip ediyorlar. Gelenlere ikramlarımız oluyor. Hem kurbanlarının başında duruyorlar hem dini vecibelerini en güzel şekilde yerine getiriyorlar hem de yorulmadan, zahmete de girmeden günü tamamlamış oluyorlar. Birazdan prova kesimi de yapacağız. Bunu önemsiyoruz. 1 yıl süreyle hem tesisimizin eksikliklerini görmek hem o gün orada görev alacak kasap arkadaşların el alışkanlıklarını da hareketlendirmek için de her yıl bu vakitlerde deneme kesimini de yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Ertuğrul Çetin, kurban pazarında yaklaşık 40 padok bulunduğunu, farklı şehirlerden getirilen büyükbaş ve küçükbaş hayvanların satışa sunulduğunu belirterek, deve satışlarının ise talebe göre devam edeceğini söyledi.

10 DEVEYLE GELDİK 7'SİNİ SATTIK"

İzmir’in Selçuk ilçesinden gelen, deden toruna bu işi yaptığını ve 2005 senesinde deve yetiştiriciliğine başladıklarını söyleyen Bulut Vergi, "10 adet deveyle geldik bu sene. Beklediğimizden daha büyük bir etkiyle karşılaştık. 7 devemizi sattık. 3 devemiz duruyor. Birine pazarlık yaptık. Aramızda 50 bin lira fiyat kaldı. Muhtemelen olur, 8’inci devemizi de satmış oluruz"

Rekor kiloya sahip devenin satışına dair konuşan Bulut Vergi, "Bin 20 kilo vücut ağırlığına sahip, Ankara Pursaklar ilçesinde 7 kişilik bir aileye sattık. 540 bin lira fiyata verdik" ifadelerini kullandı.

Bulut Vergi, çift hörgüçlü develerin ‘buğur’ olarak adlandırıldığını belirterek, develerin özellikle Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde yaygın olduğunu, Ankara’da ise vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştığını dile getirdi. Her yaştan vatandaşın develere ilgi gösterdiğini ifade eden Vergi, kurban pazarının belediye tarafından iyi şekilde organize edildiğini belirtti. Ayrıca, deve kesiminin büyükbaş hayvan kesiminden farklı olmadığını kaydetti.