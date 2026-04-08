Ankara'da okulda akran zorbalığı iddiası: 12 yaşındaki öğrenci şikayetçi oldu

Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu'nda okuyan 12 yaşındaki 6. sınıf öğrencisi, akran zorbalığına uğradığını belirterek şikayetçi oldu.

Edinilen bilgiye göre, 12 yaşındaki çocuk, Çocuk Şube Müdürlüğü'nde yaşadığı olaya ilişkin avukat ve sosyal çalışmacı eşliğinde ifade verdi.

"KOLİ BANDI İLE ELİMİ VE AYAĞIMI BAĞLADI"

Çocuk ifadesinde şunları kaydetti:

"Şehit Kadir Yalçın Ortaokulu'nda 6'ncı sınıfta öğrenim görmekteyim. 3 Nisan 2026 günü saat 11.30 sıralarında okulda 4. ders bitimindeki teneffüste sınıftaydım. Arkam dönüktü. Birden C.D. isimli arkadaşım hiçbir sebep yokken üzerime atladı, koli bandı ile elimi ve ayağımı bağladı. Sonrasında yüzüme yumruk attı, boğazımı sıktı ve bağlarken kafamı yere vurdu.

Tüm bunları yaparken B. bantlamasına yardım etti, I.E.H. de kendi telefonu ile tüm olanları video ve fotoğraf ile kayda aldı. Olanlara N.Y.D. isimli arkadaşım da şahittir. Bu arkadaşım beni kurtarmaya çalışırken C.D. ona hakaret etti ve engellemeye çalıştı. Ben, beni darp eden ve koli bandı ile bağlayan C.D.'den şikayetçiyim. Ayrıca yardım eden B. ve I.E.H.'den de şikayetçiyim."