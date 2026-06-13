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Ankara'da sağanak hayatı felç etti: Yol çöktü, ambulans mahsur kaldı

Ankara'da sağanak hayatı felç etti: Yol çöktü, ambulans mahsur kaldı

13.06.2026 22:43:00
Güncellenme:
AA
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Ankara'da sağanak hayatı felç etti: Yol çöktü, ambulans mahsur kaldı

Başkentte etkili olan yağış nedeniyle Demetevler'de yol çökerken, Yenimahalle'de su basan alt geçitlerde araçlar ve bir ambulans mahsur kaldı.
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Ankara’da öğleden sonra aniden bastıran ve giderek etkisini artıran sağanak yağış günlük hayatı olumsuz etkiledi. Kuvvetli yağış dalgası, kentin farklı noktalarında hasara ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Demetevler Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde sağanak nedeniyle yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yol trafiğe kapatılırken bölgede araç kuyrukları oluştu.

Yenimahalle ilçesinde ise suyla dolan alt geçitlerde bir kamyonet mahsur kaldı. Sudan geçmeye çalışan bir ambulans da arızalandı. Bölgeye sevk edilen belediye ekiplerinin yürüttüğü tahliye çalışmalarının ardından alt geçitlerdeki su boşaltıldı ve yollar yeniden ulaşıma açıldı.

İlgili Konular: #Ankara #yağış #Başkent