Ankara’da sahte polis ve savcı şebekesi çökertildi: 18 tutuklama

Ankara’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak vatandaşları milyonlarca lira dolandıran organize bir şebekeye yönelik operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan incelemelerde, 9 mağdurdan toplam 37 milyon 550 bin TL haksız kazanç elde edildiği tespit edildi.

TUTUKLAMALAR VE ADLİ KONTROL

Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 18’i tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü operasyon, dolandırıcılık suçlarının önlenmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ŞEBEKENİN YÖNTEMİ

Şüpheliler, kendilerini resmi görevliler olarak tanıtarak mağdurları yanıltıyor ve para talep ediyordu. Başsavcılığın açıklamasına göre, şebeke, "polis veya savcı operasyonu" gibi söylemlerle vatandaşları korkutarak yüksek meblağlarda para ve menfaat temin ediyordu.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın titizlikle devam ettiğini belirtti. Kamuoyuna yapılan açıklamada, vatandaşların benzer tuzaklara düşmemesi için dikkatli olması ve şüpheli durumlarda doğrudan resmi kurumlarla iletişime geçmesi önerildi.