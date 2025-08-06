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Ankara'da sıcak dakikalar... 8 katlı apartman tahliye edildi!

Ankara'da sıcak dakikalar... 8 katlı apartman tahliye edildi!

6.08.2025 08:02:00
Güncellenme:
DHA
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Ankara'da sıcak dakikalar... 8 katlı apartman tahliye edildi!

Sincan ilçesinde bulunan 8 katlı bir apartman, yıkılma riski nedeniyle tahliye edildi. Binada çatlaklar oluştuğu ve çatırdama sesleri geldiği öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi’nde 18 dairenin bulunduğu 8 katlı binada gece saatlerinde korkutan anlar yaşandı.

Edinilen bilgiye göre; zemin kattaki kolonlarda çatlaklar fark eden ve çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak apartman sakinlerini tahliye etti.

AFAD ve itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön incelemede, binada risk tespit edildi. Bunun üzerine apartman, mühürlendi. Bina güvenliğiyle ilgili detaylı analiz yapılması için kolonlardan karot numunesi alınacağı, apartmanın 1995 yılında inşa edildiği öğrenildi.

Tahliye edilen apartmandakiler geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına giderken, bitişikteki binada oturan yurttaşlar da durumdan ötürü tedirginlik yaşadı.

İlgili Konular: #Ankara #Tahliye #apartman

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