Ankara'da öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak amacıyla tasarım pazarı düzenlenecek

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi Çağla İktisadi İşletmesi Ankara’daki tasarımcılarla iş birliği içinde tasarım pazarı düzenleyecek. Dokuzuncusu gerçekleşecek olan etkinlik 6 Aralık 2025 Cumartesi saat 10-18 arasında Ankara Hilton Otelinde yapılacak. Tasarım Pazarında ÇYDD Ankara Şubesi ekonomik desteğe ihtiyacı öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmak için tasarımcılarla yeniden bir araya gelecek.

Yapılan etkinlikte tekstil, çanta, takı tasarımlarından vintage objelere kadar farklı tasarımlar için sergileme, tanıtım ve alışveriş olanağı sunulacak Yıllardır etkinliğe katılan tasarımcılar, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Ankara Şubesi ile burs alan öğrencilerin sayısının artırması ve daha çok öğrencinin eğitime ulaşması için bir arada olmaktan mutlu olduklarını ifade etti.