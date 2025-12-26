Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Ankara’da yarın (27 Aralık) bazı yollar Mustafa Kemal Atatürk’ün başkente gelişinin 106’ncı yıl dönümü kutlamaları nedeniyle trafiğe kapatılacak.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet'in kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 106. yıl dönümü dolayısıyla kentte etkinlikler düzenlenecek.

Bu kapsamda, yarın saat 10.45'ten itibaren Kara Harp Okulu Komutanlığından hareketle Spor Okulu Kavşağı, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, Akdeniz Caddesi, Gençlik Caddesi ve Anıtkabir Tandoğan Giriş Kapısı güzergahını takiben Anıtkabir'de sona erecek.

Atatürk Garnizon Koşusunun başlangıç ve varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamı çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Saat 11.15'te itibaren ise Dikmen Caddesi'nin 1178. caddesi ile 901. caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, saat 15.15'ten itibaren ise Ankara Tren Garı önünden hareketle Cumhuriyet Bulvarı'nı takiben Ulus Atatürk Anıtı önünde sona erecek olan Seğmenler Kortej Yürüyüşünün başlangıç/varış noktaları arasındaki güzergah ve buraya açılan cadde ile sokakların tamamında çift yönlü araç geçişine izin verilmeyecek.

Emniyet'in açıklamasına göre yarın 10.45’ten itibaren şu yollar trafiğe kapatılacak:

Spor Okulu Kavşağı

Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi

Akdeniz Caddesi

Gençlik Caddesi

Dikmen Caddesi’nin 1178’inci caddesiyle 901’inci caddesi arasında kalan bölümü ve buraya açılan caddeyle sokakların tamamı çift yönlü

Cumhuriyet Bulvarı

Ayrıca kentte pazar (28 Aralık) da 90’ıncı Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle şu yollar kapalı olacak: