Ankara’da yerel siyaset karıştı: Özarslan’ın transfer iddiaları başkanların tepkisini çekti

Ankara’da siyaset merkezde olduğu kadar yerelde de karışık. 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri kapsamında Ankara’nın ilçe belediyelerinde çoğunluğu açık ara farkla elde eden CHP’nin bir belediyesinin AKP’ye geçeceği dedikoduları Türkiye’nin gündeminde yerini koruyor.

Özarslan’ın dün akşam saatlerinde yaptığı hamle, dedikoduları daha da güçlendirdi. Özarslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Özarslan, istifasıyla birlikte gündeme çok konuşulacak bazı iddialar bıraktı. Özarslan, belediye başkanı olarak yaptığı ziyaretlerin CHP içerisinde dedikodulara yol açtığını ileri sürdü.

Bu kapsamda Özarslan, Çevre, Şhircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile yaptığı görüşmenin ardından dedikoduların daha da arttığını söyledi. Kurum’a “deprem bölgesinde yürütmüş olduğu etkin ve hızlı hizmetleri ile halkımızın gönlünde taht kuran” diyerek övgüler dizen Özarslan, ziyaretin ardından CHP lideri Özgür Özel’in kendisine “hakaret, iftira” dolu mesajlar gönderdiğini iddia etti.

Özarslan, “Soruyorum; Bir genel başkan, belediye başkanına küfür eder mi? Bir genel başkan, ailevi değerleri hedef alıp hakaret eder mi? Bir genel başkan, ağıza alınmayacak kelimelerle tehdit eder mi? Özellikle aile değerlerimi ve kutsal varlığım annem ve merhum babamın dahi karıştırıldığı mesajlar karşısında; CHP’li seçmene olan saygım ve sevgim baki kalmak kaydı ile artık CHP saflarında hizmet etmem söz konusu dahi olamaz” dedi.

"CHP ÇATISI ALTINDA HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Ankara’nın diğer CHP’li başkanları, Özarslan’ın açıklamasından önce gösterdikleri tepkiyle hem Özarslan’ı eleştirdi hem de AKP’ye transfer olacaklarına yönelik iddiaları yalanladı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte poz verdikleri bir görseli yayınlayarak “Ankara Büyükşehir Belediyemiz ile el ele vererek Gölbaşılı hemşehrilerimize hizmet ediyoruz. Mansur Başkanımıza verdikleri kıymetli destekler için şükranlarımı sunuyor, kendisiyle aynı hedef doğrultusunda yol yürümekten büyük onur duyuyorum” dedi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “ABB Başkanımız Mansur Yavaş ile yolumuz birdir. Bizim ağabeyimiz, hemşehrimizdir; ayrı düşmemiz söz konusu olamaz. CHP çatısı altında, hiçbir Beypazarlı hemşehrimizi ayırt etmeden hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

"YATMAM ÇAKAL YATAĞINDA"

Kalecik Belediye Başkanı Satılmış Karakoç da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak transfer iddialarını yalanladı.

Karakoç, “Son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan asılsız iddiaları üzülerek takip ediyorum. ABB Başkanımız Sayın Mansur Yavaş ile yol arkadaşlığımız dünün değil, yılların birikimidir. Aynı davaya inanmış, aynı yolda omuz omuza yürümüş insanlarız. Kendisi benim için sadece bir belediye başkanı değil; ağabeyimdir. Bu yolda ayrılık, kopuş ya da farklı bir yön arayışı söz konusu değildir. Yolumuz da niyetimiz de nettir. CHP çatısı altında, ayrıştırmadan, ötekileştirmeden; Kalecik’te ve Ankara’da hemşehrilerimize hizmet etmeye kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

Güdül Belediye Başkanı Mehmet Doğanay ise, gündemdeki dedikodulara “Geçmem muhannet köprüsünden su aparsa beni, yatmam çakal yatağında aslanlar yese beni” yanıtıyla tepkisini gösterdi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak da, “Sen ‘vefayı’ unutma, derviş olayım dersen” diye konuştu.

Nallıhan Belediye Başkanı Ertunç Güngör, ABB Başkanı Yavaş ile birlikte bulunduğu bir fotoğraf paylaşarak “Yolun yolumuzdur” dedi.

"BELEDİYELERİ MAGAZİNLEŞTİRMEYİ BIRAKIN"

AKP’ye geçeceği iddia edilen bir başka CHP’li isim Haymana Belediye Başkanı Levent Koç da sosyal medya hesabından bir gönderi paylaştı.

Gönderide Mansur Yavaş ile fotoğrafına yer veren Koç, “İlçemin her mahallesinde, her caddesinde imzası olan Mansur Yavaş Başkanımızla ve Partimizle her daim biriz, beraberiz. Bırakın artık belediyeleri magazinleştirmeyi, işimiz çok” dedi.