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Ankara'daki korkutan deprem sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara'daki korkutan deprem sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

29.06.2025 10:39:00
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Haber Merkezi
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Ankara'daki korkutan deprem sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankaralılar bu sabaha depremle uyandı. Merkezi Çubuk ilçesi olan deprem, şiddetli hissedildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş'tan deprem sonrası bir açıklama geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, saat 08.20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmadığını bildirdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde sansıntı kaydedildi.

Depremin, 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği kaydedildi.

YAVAŞ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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