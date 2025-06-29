Ankara'daki korkutan deprem sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, saat
08.20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin şu
ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmadığını bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan
açıklamaya göre, saat 08.20'de Ankara'nın Çubuk ilçesinde 3.6 büyüklüğünde
sansıntı kaydedildi.
Depremin, 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği
kaydedildi.
YAVAŞ: OLUMSUZ BİR DURUM YOK
Yaşanan depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklama
yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Ankara’da sabah
saatlerinde meydana gelen 3,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm
hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şu ana kadar olumsuz bir
ihbar bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.
Ankara’da sabah saatlerinde meydana gelen 3.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) June 29, 2025
Şu ana kadar olumsuz bir ihbar bulunmamaktadır.