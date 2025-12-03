Ankara Düşünür Koleji’nde ilham veren buluşma: Milli futbolcu öğrencilerle bir araya geldi

Ankara Düşünür Koleji, Dünya Engelliler Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Dünya Şampiyonu Ampute A Milli Takım oyuncusu Eyüp Alpaslan, okulun ortaokul ve lise kademesindeki öğrencileriyle söyleşide buluşarak milli takım serüvenini, spor yaşamını ve azmin gücünü anlattı.

“Güçlü Bir Yolculuk: Milli Takım Serüveni ve Farkındalık” başlıklı söyleşide Alpaslan, sporculuk kariyeri boyunca yaşadığı zorlukları, engelli bireylerin toplum içindeki yerini ve başarıya giden yolda inancın önemini öğrencilerle paylaştı. Etkinliğe ilgi gösteren öğrenciler, milli sporcuya merak ettikleri soruları yöneltme fırsatı buldu.

Ankara Düşünür Koleji yönetimi, Dünya Engelliler Günü’nün yalnızca bir farkındalık günü olmadığını; aynı zamanda gençlerde empati, azim ve kararlılık bilincinin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.