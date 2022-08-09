Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı

Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ çevrelerinde yarın yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA
09 Ağustos 2022 Salı, 19:14
Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahmine göre, yarın sabahtan itibaren Tekirdağ çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra ise Ankara ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.

Yağış nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.


Ankara eskişehir tekirdağ kuvvetli sağanak sağanak

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