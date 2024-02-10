Ankara Gar Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı!

Ankara Garı önünde, terör örgütü IŞİD mensubu iki canlı bombanın gerçekleştirdiği saldırıda hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

AA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 12:07
Ankara Gar Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı!
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10 Ekim Barış Derneği tarafından düzenlenen etkinlik kapsamında Ankara Garı önünde toplanan grup, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu.

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları, programda, saldırıyı unutturmayacaklarını belirterek, dava süreçlerini yakından takip ettiklerini söyledi.

10 Ekim Barış Derneği Başkanı Mehtap Sakinci ise, ülke tarihinin en büyük saldırısında hayatını kaybedenleri unutturmayacaklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Sivil toplum kuruluşlarınca 10 Ekim 2015 Cumartesi günü Sıhhiye Meydanı'nda düzenlenecek miting için bir araya gelenler Ankara Garı önünde toplanmış, saat 10.04'te, 3 saniye arayla iki canlı bombanın kendini patlatması sonucu olay yerinde 2'si çocuk 100 kişi hayatını kaybetmiş, 20'si çocuk 391 kişi yaralanmıştı.


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