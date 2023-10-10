Ankara Gar katliamının 8. yılında yaşamını yitirenler anılacak

Yayınlanma: 10.10.2023 - 04:00

Güncelleme: 10.10.2023 - 04:00

“10 Ekim Barış Derneği”nin anmasına katılmak için saat 09.15’te, Ulus metro çıkışı- Baruthane Kavşağı’nda toplanıp alana yürüyüş yapılacak. Katılımcılar saat 10.04’te sembolik anıta 104 karanfil bırakacak. Öte yandan saat 11.00’de de gömüt anması yapılacak. Açılan davada dokuz sanık toplam 101’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmıştı. Sanıklar ayrıca 391 kişiyi öldürmeye teşebbüs suçundan 10 bin 557’şer yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ana davadan dosyaları ayrılan firari 16 sanık ile ana davada “örgüt yöneticiliğinden” 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici hakkındaki dava ise halen tamamlanmadı. Bunun yanı sıra katliamda ihmali bulunan kamu görevlileri de yargılanmadı.

Süren dava hakkında hukukçu Doğan Erkan, şunları söyledi: “Müfettişlerin hazırladığı kamu görev ihmaline yönelik rapora göre en az iki canlı bomba eylemcisinin toplumsal bir gösteride eylem yapacakları istihbaratının 10 Ekim’den yaklaşık 20 gün önce alındığı bilgisi var. Buna rağmen soruşturma izni verilmemişti. Devlet içindeki bazı derin güçlerin de yer aldığı bir katliam olduğu şüphesi sürmekte. Bu yönden dosyada bir aydınlanma ne yazık ki gerçekleşemedi. Ancak bunun da hukuk mücadelesi sürüyor.”