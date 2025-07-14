Ankara Halk Ekmek'ten 'hijyen' iddialarına yalanlama: Görüntüler gerçeği yansıtmamaktadır

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş., resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Halk Ekmek ürünlerinin içinden böcek çıktığına dair iddiaları yalanladı. Açıklama şu şekilde:

"Zor ekonomik şartlardaki Ankara halkına bir nebze destek olmak için modern tesisimizde el değmeden günde ortalama 600 bin adetten fazla sağlıklı, kaliteli ve güvenilir ekmek ile unlu mamuller üreten Ankara Halk Ekmek Fabrikası 43 yıllık güzide bir sanayi kuruluşudur.

600'e yakın çalışanı olan ve 150 adetten oluşan zengin ürün yelpazesi ile Ankaralılara hizmet veren fabrikamızda hijyen tedbirleri en üst seviyede uygulanmaktadır. Ankara Halk Ekmek Fabrikası gerek kendi bünyesindeki gıda güvenliği ve üretim mühendislerince gerekse ilgili kamu kurum ve kuruluşları (İl Tarım Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, il Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü ile Zabıta Müdürlüğü) tarafından gıda güvenliği konusunda sürekli olarak periyodik ve habersiz denetimlere tabi tutulmaktadır.

Ekmek fiyatlarında piyasayı regüle eden bir misyon üstlenen fabrikamız: ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi ile İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi sertifikalarına sahiptir.

''24 SAAT İZLENİYOR''

Ekmek üretiminin ve pastane ürünlerinin tüm aşamaları 24 saat kameralarla izlenmekte ve kayıt altına alınmaktadır. Üretim ve pastane imalatı alanında gida güvenliği konusunda tüm önlemler sürekli gözden geçirilmekte ve gerekli tedbirler titizlikle uygulanmaktadır.

Kime ait olduğu belli olmayan anonim bazı sosyal medya hesapları üzerinden son günlerde; taşmış hamur kazanı, ekmek ve açma içinden böcek çıktığı iddiasıyla kurumumuza yönelik sistematik biçimde algı kampanyası yürütülmektedir. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nı karalamayı hedefleyen bu görüntüler ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Kurgulanmış görüntüler ile ne amaçlandığı aşikardır.

''HİZMET ETMEMİZİ ASLA ENGELLEMEYECEK''

Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası AŞ'nin ticari itibarına ve marka değerine zarar vermeyi amaçlayan sosyal medya hesapları hakkında gerekli yasal işlemler yapılacaktır. 'Güven, kalite ve lezzet' sloganımızla Ankaralılar için en kaliteli ve uygun fiyatlı ekmekler ile unlu mamuller üretmeye devam edeceğiz. Algı operasyonları ve atılmak istenen iftiralar halkımıza hizmet etmemizi asla engelleyemeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."