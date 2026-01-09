İstanbul ve Ankara başta olmak üzere 81 il için TOKİ sosyal konut kura çekilişi takvimi yakından takip ediliyor. Peki, Ankara, İzmir, İstanbul 2026 TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim isim liste açıklandı mı?

TOKİ KURA TAKVİMİ 2025-2026

Bakanlık tarafından açıklanan plana göre ilk kuraların çekileceği iller ve tarihler şu şekilde:

GÜNCEL TOKİ KURA TAKVİMİ

Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Artvin ve Tunceli kura çekim tarihleri belli oldu.

8 Ocak: Bitlis, Kars

9 Ocak: Muş, Ardahan

10 Ocak: Antalya, Bingöl

11 Ocak: Artvin, Tunceli

18 Şubat: Kırklareli

TOKİ İSTANBUL, ANKARA, İZMİR KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerin kura tarihleri henüz belli olmadı. Diğer şehirler için takvimin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında yapılacak. TOKİ kura sonuçlarının kura çekimleri tamamlandıktan hemen sonra sonuçlar ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.

TOKİ 500 BİN KONUT ANAHTAR TESLİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

TOKİ tarafından açıklanan ve milyonlarca hak sahibini yakından ilgilendiren anahtar teslim sürecine ilişkin detaylı takvim ve aşamalar belli oldu. Konutlar için kura çekimi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak tamamlanacak. Resmi olarak belirlenen ilk teslimat tarihi Mart 2027 itibarıyla başlayacak.

Konutlar, 2+1 ve 1+1 şeklinde, yatay mimari ve geleneksel dokuya uygun tasarlanacak.

KONTENJAN DAĞILIMI VE HAK SAHİPLİĞİ

Konutlar belirlenirken şu gruplara özel kontenjanlar ayrılmaktadır:

Gençler: %20

Emekliler: %20

Engelliler: %5

Şehit Yakınları ve Gaziler: %5

Diğer Alıcılar: %50

TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.