Ankara Kent Konseyi ‘Bu Seyirde Herkes Kaptan’ sloganıyla toplanıyor
Ankara’da Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın “Ortak Akıl” çağrısı ile bir araya gelen Ankara Kent Konseyi (AKK), yeni dönem Genel Kurulu’nu Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 7 Temmuz 2024 Pazar günü saat 12.00’de “Bu Seyirde Herkes Kaptan” sloganıyla gerçekleştirecek.
2 bin 500’ü aşkın bileşen ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin yer aldığı 4 bine yakın gönüllüsü bulunan Ankara Kent Konseyi (AKK), 7 Temmuz 2024 Pazar günü 12.00’de Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yeni dönem Genel Kurulu’nu toplayacak. Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner’in de katılım sağlayacağı toplantıda, “Bu Seyirde Herkes Kaptan” sloganıyla yeni yönetim kurulu ile yürütme kurulu başkanı ve diğer organlarının seçimi yapılacak. Uluslararası Kolaylaştırıcılık, Katılımcılık ile Demokrasi Ödülleri bulunan AKK’nin Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde 7 Temmuz 2024 Pazar günü saat 12.00’de başlayacak Genel Kurul’u aynı gün tamamlanması planlanıyor.
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