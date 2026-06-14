Ankara merkeze gelmek isteyen ancak önleri kesilen madencilerin Beypazarı’ndaki bekleyişi sürüyor: İşçi söz değil, ücretini istiyor

Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Doruk Madencilik’te çalışan Türkiye Maden-İş Sendikası’na üye işçiler, ücret ve kıdem tazminatları ödenmediği için eylemlerine devam ediyor. İşçiler holdingin önüne gelmek istiyor ancak Beypazarı’ndan çıkışlarına polis tarafından izin verilmiyor. İşçiler dün eylemlerine 4. günde de devam etti. Bu arada holding ile yapılan görüşmede yine “sözler” verildi. Mayıs ayı ücretlerinin haftaya, kıdemlerle geriye dönük alacakların ise temmuz ayında ödeneceği taahhüt edildi. Ancak sendika “söze” dayalı bu taahhütleri kabul etmedi. Eyleme devam etme kararı aldı.

310 EMEKÇİYE ÖDEME YOK

Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık, Cumhuriyet’e yaptığı açıklamada, eylemlerinin ardından yeraltında çalışanların nisan ayı ücretlerinin kalan 3’te 2’lik bölümünün de ödendiğini, buna karşın santralde de görev yapan “beyaz yaka” kapsamındaki 310 çalışanın nisan ayı ücretlerinin verilmediğini söyledi.

‘43 AYDIR UĞRAŞIYORUZ’

Mayıs ayı ücretleri ve kıdem tazminatları için tarih verildiğine işaret eden Kocabıyık, “Bu şirketle 43 aydır uğraşıyoruz. Bir defa olsun söz verdikleri günde ödeme yapmadılar. Daha önce bakanlıklar da garantör oldu. Ancak yine ödenmedi. Şirket ödemezse, devlet garantör olup ‘biz öderiz’ derse eylemi bitiririz. Yoksa devam edeceğiz. Bu şirketten para almak çok zor” dedi. Kocabıyık, şu anda 400 kişinin kıdem tazminatı alacağı olduğunu, 350 işçinin de nisan ve mayıs ücretlerinin ödenmediğini vurguladı.

‘İŞÇİDEN KESTİLER, BES’E, İCRAYA YATIRMADILAR’

Kocabıyık, şirketin işçilerden yapılan kesintileri de ilgili yerlere aktarmadığını söyledi. Kocabıyık, “İşçiler icralık oluyor. İşçiden kesinti yapılıyor. Ancak icraya aktırılmıyor. Sorumlu çalışan oluyor. Bireysel emeklilikte de aynısı. Çalışandan kesiliyor ancak sisteme aktarılmıyor” dedi.

PAZARTESİ TOPLANTI VAR

Kocabıyık, pazartesi günü firma, sendika ve Çalışma Bakanlığı temsilcileri ile toplantı yapılacağını belirterek, şöyle devam etti:

“Görüşmede garantör kararı çıkarsa bu eylem ancak öyle biter. Bu ruhsat sahaları KİAŞ’a ait sahalar. KİAŞ garantör olsun. Şirket ödeme yapmazsa KİAŞ ödesin. Aksi halde eylemi bitirmeyiz. Bu firmanın geçmişi de sıkıntılı. Geçmişte Osmangazi Elektriği almışlardı. Yurttaştan elektrik parasını aldılar ancak devlete ödemediler. Sayın Taner Yıldız bakandı. Soruyoruz: Firma bunları yaparken Sayın Taner Yıldız siz neredeydiniz ?”

‘FİRMA İLE GÖRÜŞSÜNLER’

Kocabıyık, valiliğe de çağrıda bulunarak, “Valilik sıkı önlemler alıyor. Geçişimize izin verilmiyor. Gariban işçiye müdahale ediliyor. O zaman çağırsınlar firmayı, görüşsünler” diye konuştu.