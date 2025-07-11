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Ankara merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

11.07.2025 09:39:00
Güncellenme:
ANKA
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Ankara merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen toplam 16 şüpheli hakkında Ankara merkezli 2 ilde bugünden itibaren eş zamanlı olarak gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel yapılanmasına yönelik olarak Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmalar kapsamında Sulh Ceza Hakimliği’nden alınan koruma tedbir kararları uyarınca yapılan teknik ve fiziki takipler sonucunda elde edilen deliller neticesinde terör örgütünün güncel finans yapılanması içerisinde yer aldıkları değerlendirilen toplam 16 şüphelinin, Ankara merkezli 2 ilde, 11 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildiğini açıkladı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığı’nca sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi.

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